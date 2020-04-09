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Şanlıurfa, Gaziantep, Adıyaman, Malatya, Güncel

Koronavirüs önlemleri

Şanlıurfa, Gaziantep, Malatya ve Adıyaman'da koronavirüs (Kovid-19) tedbirlerine devam ediliyor.

09.04.2020 19:06 | Son Güncelleme: 09.04.2020 19:08
Koronavirüs önlemleri

Şanlıurfa, Gaziantep, Malatya ve Adıyaman'da koronavirüs (Kovid-19) tedbirlerine devam ediliyor.

Şanlıurfa Valisi Abdullah Erin, kent giriş çıkışlarında oluşturulan kontrol noktalarını ziyaret ederek buradaki denetimleri inceledi.

Araçlardaki sürücü ve yolcularla sohbet eden Vali Erin, maske takılması ve sosyal mesafe kurallarına uyulması konusunda duyarlı olunmasını istedi.

Gençlik ve Spor Hizmetleri İl Müdürlüğü bünyesindeki gençlik merkezlerinde Kovid-19 salgınına karşı üretilen 3 bin siperlik, hastanelere ve güvenlik güçlerine dağıtıldı.

Vefa Sosyal Destek Grubu, kent genelinde sokağa çıkması kısıtlanan 65 yaş üstü ile kronik rahatsızlığı bulunan kişilerin ihtiyaçlarını karşılamaya devam ediyor.

Gaziantep

Gaziantep'te İl Emniyet Müdürlüğü Trafik Şube Müdürlüğü ekipleri, il merkezinde, koronavirüs tedbirleri kapsamında şehir içi ve şehirler arası yolcu taşımacılığı yapan 545 aracı kontrol etti. Ekipler, 6 sürücüye fazla yolcu taşımaktan, 5 sürücüye de trafik kanununun çeşitli maddelerini ihlalden işlem yaptı.

Toplum Destekli Polislik Şube Müdürlüğü ekipleri ise 65 yaş üstü, kronik hastalığı bulunan ve 20 yaş altı kişilerin sokağa çıkmamaları yönünde bilgilendirmede bulundu.

Ekipler, telefonla arayarak veya evlere giderek kendisini kamu görevlisi olarak tanıtan dolandırıcılara yönelik uyarı da bulunarak, bilgilendirme broşürü dağıttı.

Büyükşehir Belediyesi ekipleri de aile sağlığı merkezlerini ve eczaneleri dezenfekte etti. Ayrıca, 521 aile hekimine içinde koruyucu elbise, maske ve hijyen malzemesi bulunan paketler dağıtıldı.

Gaziantep Büyükşehir Belediyesince, 5. Zırhlı Tugay Komutanlığı ve İslahiye ilçesinde konuşlu 106. Topçu Alay Komutanlığına 25 bin maske verildi.

İslahiye Ticaret Odasının girişimleri ve Gaziantep Endüstriyel Tasarım ve Hibrit Modelleme Merkezinin (GETHAM) desteği ile temin edilen 400 siperlik İslahiye Devlet Hastanesine teslim edildi.

Malatya

Malatya Büyükşehir Belediyesi, koronavirüs salgınına karşı vatandaşların ortak kullandığı alanlarda, yerlere sosyal mesafenin korunmasına dikkati çekmek için "sağlığınız için mesafesini koruyun, en az 1 metre" çıkartmaları yapıştırdı.

Ulaşım Hizmetleri Dairesi Başkanlığı tarafından banka ve ATM alanlarına uygulanan çıkartmalarla evde kalmanın önemine dikkat çekiliyor.

Belediye ekipleri tarafından kent genelinde başlatılan dezenfeksiyon işlemleri de devam ediyor.

Ekipler, sokak hayvanları için oluşturulan alanları dezenfekte ederek yem bıraktı.

Malatya Valiliği ve kaymakamlıklar koordinasyonunda oluşturulan Vefa Sosyal Destek Grupları, sokağa çıkma kısıtlaması olan 65 yaş ve üstü ile kronik rahatsızlığı bulunan vatandaşların 22 Mart - 8 Nisan tarihlerindeki 25 bin 807 talebini, 6 bin 85 personelle karşıladı.

Bunların 1680'ini sağlık, 20 bin 74'ünü maaş, 2 bin 649'unu gıda, 1117'sini seyahat izin talebi ve 287'sini de diğer talepler oluşturdu.

Öte yandan Malatya Valiliği tarafından ihtiyaç sahiplerinin taleplerini telefon yoluyla almak üzere Sosyal Destek Çağrı Merkezi İletişim Hattı kuruldu.

Vatandaşlar, taleplerini, 112, 155 ve 156 Acil Çağrı numaraları yanında Battalgazi ve Yeşilyurt ilçelerinde 444 94 86 nolu Malatya Valiliği Sosyal Destek Çağrı Merkezi iletişim numarasına iletebilecek.

Adıyaman

Adıyaman'da koronavirüs tedbirleri kapsamında belediye ekipleri dezenfeksiyon çalışmalarını sürdürüyor.

Tedbirler kapsamında İl Emniyet Müdürlüğü Trafik Şube Müdürlüğü ekipleri, Gölbaşı Caddesi ve Sümer Meydanı'nda sürücü ve yolculara maske dağıttı.

Ekipler, sosyal mesafe ve maske kullanımı konusunda bilgi verdi.

Kilis

Kilis'te de Vefa Sosyal Destek Grubu çalışmalarını sürdürüyor.

Kentte faaliyet gösteren bir firma, Vefa Sosyal Destek Grubu aracılığıyla ihtiyaç sahiplerine ulaştırılmak üzere gıda kolisi bağışında bulundu.

Valilikten yapılan yazılı açıklamada, firamaya teşekkür edildi.

Koronavirüs önlemleri

Kaynak: AA

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Koronavirüs önlemleri
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