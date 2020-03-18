Koronavirüs önlemleri
Mersin sahilinden görüntüler Koronavirüse karşı maske ve eldiven takan insanlar Sokaklarda insan kalabalığı Sokak müzisyeni Esnaftan görüntüler Temizlik görevlileri Lokantadan görüntü Bankamatikten para çeken insanlar MERSİN - Mersin'de, belediyeler yeni tip koronavirüs (Kovid-19) ile...
18.03.2020 16:41 | Son Güncelleme: 18.03.2020 16:45
Mersin sahilinden görüntüler
Koronavirüse karşı maske ve eldiven takan insanlar
Sokaklarda insan kalabalığı
Sokak müzisyeni
Esnaftan görüntüler
Temizlik görevlileri
Lokantadan görüntü
Bankamatikten para çeken insanlar MERSİN - Mersin'de, belediyeler yeni tip koronavirüs (Kovid-19) ile mücadele kapsamında dezenfeksiyon çalışmalarını sürdürürken, vatandaşlar ve çalışanlar da maske takarak önlem aldı.
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Kaynak: AA