Koronavirüs önlemleri Mersin sahilinden görüntüler Koronavirüse karşı maske ve eldiven takan insanlar Sokaklarda insan kalabalığı Sokak müzisyeni Esnaftan görüntüler Temizlik görevlileri Lokantadan görüntü Bankamatikten para çeken insanlar MERSİN - Mersin'de, belediyeler yeni tip koronavirüs (Kovid-19) ile...

Mersin sahilinden görüntüler

Koronavirüse karşı maske ve eldiven takan insanlar

Sokaklarda insan kalabalığı

Sokak müzisyeni

Esnaftan görüntüler

Temizlik görevlileri

Lokantadan görüntü

Bankamatikten para çeken insanlar MERSİN - Mersin'de, belediyeler yeni tip koronavirüs (Kovid-19) ile mücadele kapsamında dezenfeksiyon çalışmalarını sürdürürken, vatandaşlar ve çalışanlar da maske takarak önlem aldı.

Kaynak: AA