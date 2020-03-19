Koronavirüs önlemi için daire satış ihalesi ertelendi Melikgazi Belediyesi, tüm dünyayı etkisi altına alan koronavirüs ve salgın hastalıklara karşı alınan önlemler kapsamında, 1 Nisan Çarşamba 2020 tarihinde yapacağı daire satış ihalesini 3 Haziran Çarşamba 2020 tarihine erteledi.

Melikgazi Belediyesi, tüm dünyayı etkisi altına alan koronavirüs ve salgın hastalıklara karşı alınan önlemler kapsamında, 1 Nisan Çarşamba 2020 tarihinde yapacağı daire satış ihalesini 3 Haziran Çarşamba 2020 tarihine erteledi.

Salgınla mücadele ve alınan tedbirler kapsamında ilçedeki sosyal tesisler, camiler, okullar, parklar, sağlık ocakları, kamu kurumları olmak üzere ilaçlama ve dezenfekte çalışmalarını sürdürerek yapacağı birçok etkinlikleri ve ihaleleri ileri bir tarihe erteledi. Yeni bir erteleme yapan Melikgazi Belediyesi'nden yapılan açıklamada, "Kıymetli hemşerilerimiz, coronavirüs salgını kapsamında toplu alanlarda meydana gelecek risklere karşın 1 Nisan Çarşamba 2020 tarihinde yapılacak olan daire satış ihalemiz 3 Haziran Çarşamba 2020 tarihine ertelenmiştir. Tüm vatandaşlarımıza duyurulur." ifadelerine yer verildi. - KAYSERİ

Kaynak: İHA