Koronavirüs önlemi almayan aslanları göremeyecek
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Koronavirüs önlemi almayan aslanları göremeyecek

Beyaz aslan, kaplan, leopar gibi 21 yırtıcı kedinin bulunduğu Aslan Park, ziyaretçilerine yeniden kapılarını açtı.

Koronavirüs önlemi almayan aslanları göremeyecek
13.05.2020 10:30 | Son Güncelleme: 13.05.2020 10:31
Beyaz aslan, kaplan, leopar gibi 21 yırtıcı kedinin bulunduğu Aslan Park, ziyaretçilerine yeniden kapılarını açtı. Koronavirüs önlemleri dikkat alınarak ziyaretçi girişlerinin yapıldığı yeni nesil hayvanat bahçesine girmek için kapıda ateş ölçümü yaptırmak, dezenfektan kullanmak, maske ve eldiven takmak zorunlu hale getirildi. Viaport Tuzla Satış Pazarlama Müdürü Gökmen Aydın, "Salgından itibaren bütçeler de zorlandı. Gelmek isteyen ziyaretçilerimizi çeşitli kampanyalarla destek sağlıyoruz" dedi.

Aslan, kaplan, beyaz aslan, Sibirya kaplanı, kara panter, karakulak, leopar, vaşak ve puma olmak üzere 9 türde toplam 21 yırtıcı büyük kedi bulunduğu Aslan Park, koronavirüs tedbirleri kapsamında geçici bir süre ziyaretçilere kapısını kapatmıştı. Normalleşme süreci kapsamında 11 Mayıs itibariyle yeniden hizmete giren Aslan Park'ta koronavirüs önlemlerine dikkat ettiklerini söyleyen Viaport Tuzla Satış Pazarlama Müdürü Gökmen Aydın, "Bu süre zarfında hayvanlarımızın salgından etkilenmemesi için bakıcılarımızı da teste soktuk. Daha sonra rutin olarak dezenfekte işlemleri yaptık. Kullandığımız dezenfekte ekipmanlarının hepsini hayvana ve doğaya zarar vermeyenlerden seçtik. Bizde genellikle canlılarla temas olmadığı için insandan hayvana bir geçişin olması çok mümkün değil ama biz yine de önlemi sıkı tuttuk ve personelimizi bu konuda eğittik. Alınan önlemler doğrultusunda getirdiğimiz kurallarla çalışmalarını sağladık. Kadromuzu biraz azalttık. Sosyal mesafe kurallarına uyduk" diye konuştu.

MASKE VE ELDİVENİ OLMAYAN ASLANLARLA BİRARAYA GELEMEYECEK

Kapalı olduğu süre boyunca Aslan Park'ın açılmasıyla ilgili yoğun taleple karşılaştıklarını ifade eden Gökmen Aydın, "Çok yoğun önlemler aldık. Özellikle sosyal mesafeyi vurgulayan, insanların hijyenini sağlayacak şekilde burayı güvence altına aldık. Biletleme işleminden önce ziyaretçilerimizin ateşini ölçüyoruz. Ateşi 38 derece ve üstünde olanları direkt revire ileterek, oradan ambulansla hastaneye sevkini sağlıyoruz. Sağlıklı olan ziyaretçilerimizi turnike bölgesine yönlendiriyoruz ve yine mesafeyi koruyarak orada da maskesi, eldiveni olmayan ziyaretçilerimize eldiven ve maske veriyoruz" dedi.

YALNIZCA 1 YAVRU ASLANLA ÇEKTİRİLEBİLECEK

Koronavirüs öncesi yavru aslanlarla fotoğraf çektirmek isteyenleri ailece içeri alabildiklerini vurgulayan Aydın, bu süreçte ziyaretçi sayısının azaldığını belirtti.

Aydın, "Yavru aslanımızla bir araya gelmek isteyenler oluyor. Bizim 4 yavru aslan, 3 tane de yavru kaplanımız var. Yalnız bu virüsten dolayı sadece 1 tanesiyle fotoğraf çekimine izin veriyoruz. Oraya da 1 tane ziyaretçi alabiliyoruz. Giren kişilere ayak dezenfektanı uygulaması yapıyoruz. Çünkü sadece koronavirüsü değil başka bir virüsü de taşıyabilirler. Orada da yine doğa dostu bir ürün kullanıyoruz ve maske, eldiveni olmayan kimseyi içeriye almıyoruz" diye konuştu.

GÜNLÜK KAPASİTE YARIYA İNDİ

Aslan Park'ın her gün rutin olarak dezenfekte edildiğini hatırlatan Aydın, sözlerine şöyle devam etti:

"Bununla ilgili yoğun olarak çalışıyoruz. Canlılarımızın arka tarafta sergi alanı, bakıcı koridorları, ziyaretçinin gezdiği tüm alanları ince bir temizlikten geçiriyoruz. Bu nedenle saat 12 gibi açılış yapıyoruz. Akşam 7'ye kadar biletleme işlemi yapıyoruz. Bu dönemde daha fazla kontrollü gidiyoruz. Normalde buranın kapasitesi 1 saatte 150-200 kişidir. Biz bunu 3'te 1'i miktarına düşürdük. Günlük kapasitenin yarısını kullanıyoruz."

MUTFAKTA DA HİJYEN ÖNLEMLERİ DEVAM EDİYOR

Yeni nesil hayvanat bahçesinde bulunan yırtıcı kedilerin etle beslendiklerini ifade eden Aydın, mutfakta da gerekli önlemleri aldıklarını söyledi.

Gökmen Aydın, "Kendi sağlığıyla ilgili bir besin takviyesi yapmamız gerekirse onları yapıyoruz ama herhangi bir hastalık bulgusu gözükmemiş bir canlıya da ilave bir besin kaynağı uygulamıyoruz. 2 günde 1 beslemeye dikkat ediyoruz. Mutfağımızda da tüm hijyen önlemlerimizi alıyoruz. Bakıcı bu alana girdiği zaman ayak dezenfektanından tutun, el dezenfektanına kadar uyguluyor. Ardından da yine maske ve eldivenle işlem yapabiliyor. Bu nedenle canlılara herhangi bir hastalığın bulaşma ihtimali ortadan kalkıyor. Etlerimiz, virüs öncesinden beri stoklarımızda mevcut. Yeniden almamız gerektiğinde de güvenilir yerlerden alarak teste tabi tutuyoruz. Burada hem hayvanın hem de ziyaretçi ve personel sağlığını korumak için çalışıyoruz. Biz insanlara normalleşme süreci yaşansa da evde kalmalarını öneriyoruz. Gelen ziyaretçilerimizin de güvenli bir şekilde burada gezip, eğlenip vakit geçirmelerini sağlıyoruz" diye konuştu.


- Karaköse

Kaynak: DHA

Güncel Manşet

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