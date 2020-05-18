Koronavirüs Onlara da Bulaştı!
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Koronavirüs Onlara da Bulaştı!

Yeni tip koronavirüs Kovid-19 salgını ilginç bir şekilde yayılan bir virüs. Dış dünyadan izole yaşayan kabileler bile koronavirüse yakalandı.

Koronavirüs Onlara da Bulaştı!
18.05.2020 17:47 | Son Güncelleme: 18.05.2020 17:47

Yeni tip koronavirüs Kovid-19 salgını ilginç bir şekilde yayılan bir virüs. Dış dünyadan izole yaşayan kabileler bile koronavirüse yakalandı. Yanomami kabilesinden sonra Waorani kabilesinde ilk koronavirüs vakası tespit edildi.

Dış Dünyadan İzole Yaşıyorlar

Çin'de başlayıp tüm dünyaya hızla yayılan Covid-19, insandan insana geçen, kendini belli etmeyen, vücuda ciddi zararlar veren ve ölüme kadar götüren ilginç bir hastalık. Pandeminin ilginç yönü, dış dünyadan izole hayat süren topluluklara bulaşması. Hatırlayacağınız üzere iki ay öncesinde Amazon ormanlarında dış dünyadan ayrı yaşayan bir kabilede (Yanomami kabilesinden 15 yaşındaki bir gençte) koronavirüs vakası görülmüştü. Yeni normal hayata geçtiğimiz dönemde olay tekrarladı. Yine Amazon Ormanları'nda ancak bu sefer başka bir kabilede (Waorani kabilesinden 17 yaşında hamile genç bir kadında) koronavirüs vakası tespit edildi. Genç kadın başkent Kito'daki bir doğum hastanesine kaldırılırken, kabiledeki 40 kişiye test yapıldı ve 6'sında semptomların görüldüğü kaydedildi.

Ekvador Koronavirüs Son Durum

Ekvador'da son verilere göre koronavirüs nedeniyle 2 bin 736 kişi hayatını kaybederken, koronavirüse yakalananları sayısı 33 bin 182'ye ulaştı.

Kaynak: Tamindir

Manşet

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