Koronavirüs olan kişiler aşı olabilecek mi? Koronavirüs aşısı yan etkileri neler?

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KORONAVİRÜS OLAN KİŞİLER AŞI OLABİLECEK Mİ?

En merak edilen konulardan biri koronavirüs atlatan kişiler aşı olabilecek mi?Prof. Dr. Mustafa Gerek, "Bir kişi eğer 4-5 aylık zaman diliminden önce hastalığı geçirmiş ise, aşı yapılmasında hiçbir sakınca yok. Yeni hastalık geçirdiniz daha birkaç aylık bir zaman geçti, bu dönemde muhtemeldir ki yeterli antikorunuz vardır; bu aşamada aşı olunmasına gerek olmayabilir" dedi.

KORONAVİRÜS AŞISI YAN ETKİLERİ!

Aşı sonrası vücudun bazı reaksiyonlar göstermesi normal sayılıyor; örneğin aşının vurulduğu yerde kızarıklık, şişlik ve ağrı yaşanması. Ayrıca aşı sonrası yorgunluk, ateş, baş ve eklem ağrıları da ilk üç gün içerisinde ortaya çıkabilecek olağan reaksiyonlar arasında.

Bu reaksiyonlar genelde orta dereceli seyrediyor ve birkaç gün içerisinde kendiliğinden kayboluyor. Vücudun verdiği bu tepkiler, aşının etkili olduğunu ve bağışıklık sisteminin aşıya cevap vererek antikor üretmeye başladığını gösteriyor.

Halihazırda uygulanmaya başlanan Biontech/Pfizer, Moderna, AstraZeneca ve Rus aşısı Sputnik V aşılarından sonra da tipik sayılan bu yan etkilerin ortaya çıktığı gözlendi.

Nadiren ciddi yan etkiler

Tipik aşı reaksiyonlarının yanı sıra bazı münferit durumlarda aşı sonrası alerjik şok gibi ciddi yan etkilerin meydana geldiği de görüldü ancak bunların istisna olduğu belirtiliyor. Genel olarak Avrupa İlaç Ajansı (EMA), Amerikan Gıda ve İlaç Dairesi (FDA) ve Dünya Sağlık Örgütü'nün (WHO) onay verdiği aşılar güvenli olarak görülüyor.

Yeni bir teknoloji olan mRNA teknolojisi ile üretilen yeni aşılar, klasik aşılara kıyasla daha farklı özelliklere sahip. Bu aşılar herhangi bir zayıflatılmış veya öldürülmüş virüs yerine yalnızca Covid-19 patojeninin bir bileşenini oluşturmak için genetik talimatlar içeriyorlar.

Diğer aşılar ise genelde viral vektör tekniğiyle üretilen aşılar. Viral vektör aşılar, zararsız adenovirüsleri (yalnızca şempanzeleri enfekte eden soğuk algınlığı virüsleri gibi), başat protein olan SARS-CoV-2'nin yüzey proteinine sokmak için taşıyıcı olarak kullanan ve böylece bağışıklık reaksiyonunu tetikleyen aşılar olarak biliniyor.