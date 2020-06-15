Koronavirüs nöbetindeki 112 Acil ekipleri yoğun mesaide
HABER SON DAKİKA KORONAVİRÜS MAGAZİN SPOR EKONOMİ TÜMÜ

Koronavirüs nöbetindeki 112 Acil ekipleri yoğun mesaide

Yeni tip koronavirüsle (Kovid-19) mücadele sürecinde 112 Acil servis ekipleri, özverili çalışmaları sonucu can kurtarıyor.

15.06.2020 12:53 | Son Güncelleme: 15.06.2020 13:03

Yeni tip koronavirüsle (Kovid-19) mücadele sürecinde 112 Acil servis ekipleri, özverili çalışmaları sonucu can kurtarıyor.

Diyarbakır 112 Acil Komuta Kontrol Merkezine Kovid-19 şüphesiyle yapılan çağrılarda ekipler koruyucu tulum, galoş, eldiven, gözlük, N95 maske ve siperlik takıp, yola koyulup, dakikalar içinde bildirilen adrese ulaşıyor.

Şüphelilerle ilk teması kuran 112 ekibindeki hekim ve yardımcı sağlık personeli ile ambulans ekipleri, 7/24 şeklinde çalışıyor.

Hem hastaya hem de aile bireylerine maske ve eldiven takarak olası bulaşı önleyen sağlık çalışanları, hastayı ve aile bireylerini sakinleştirip, onlara güvende olduklarını hissettirmek için büyük çaba sarf ediyor.

Evde takip edilebilecek durumdaki hastaların yakınlarına nasıl önlem almaları konusunda bilgi veren ekipler, hastaneye götürülmesi gerekenleri titiz şekilde ulaştırıyor.

Kısıtlamanın olduğu günlerde çağrı sayısı arttı

Diyarbakır 112 Acil Sağlık Hizmetleri Başkanı Hüseyin Hakan Karakaş, AA muhabirine yaptığı açıklamada, 7 gün 24 saat ekiplerinin komuta merkezinden verilen talimatla hızla evlere gidip koronavirüs şüphesi bulunanlara ilk müdahaleyi yaptığını söyledi.

Sokağa çıkma kısıtlamasının olduğu günlerde vatandaşın daha çok hizmet ihtiyacı talep ettiğine dikkati çeken Karakaş, "Buna yönelik olarak da sağlık çalışanlarımızın özverileriyle ekipler oluşturarak ve çalışan sayılarımızı artırarak hastalara müdahale etmeye çalıştık ve halkımıza hizmeti götürmeye elimizden geldiğince gayret ettik." şeklinde konuştu.

İl Ambulans Servisi Başhekimi Selahattin Doğan ise sağlık personelinin özverili çalışması sonucu çağrılara kısa sürede müdahale ettiklerini aktardı.

"Küçük oğlum sarılmak istiyor"

Acil Tıp Teknisyeni (ATT) Medine Yıldırım da evli ve iki çocuk annesi olduğunu, salgının kendilerini de endişelendirdiğini belirterek, şunları kaydetti:

"Bir anne olarak en çok çocuklarım için endişe duyuyordum. Eve gitmeden önce mutlaka gerekli hijyen temizliğimizi yapıyoruz. Çocuklarıma rahat sarılıp kucaklaşamıyorum bu da beni çok üzüyor. Küçük oğlum sarılmak istiyor. Ben de 'Bu süreçte birbirimize yaklaşmayalım daha sonra birbirimize kucaklaşıp sarılacağız' diyorum."

ATT Nejla Candan ise "Çağrıdaki arkadaşlarımız öncelikle vakanın sorgulamasını yapıyor. Hastanın öksürüğü, solunum sıkıntısı, ateşi var mı? Bu sorgulamalar yapıldıktan sonra komuta kontrol merkezi bize vakayı veriyor. Gerekli koruyucu ekipmanlarımızı giydikten sonra vakaya ulaşıyoruz." diye konuştu.

Virüsün kendilerini de endişelendirdiğini aktaran Candan, her şüpheli Kovid-19 vakasına müdahalenin ardından sürekli kendilerini dezenfekte ettiklerini söyledi.

Ambulans sürücüsü Deniz Kahraman da komuta merkezinden gelen anons üzerine koruyucu ekipmanlarını giyerek ekibi en hızlı şekilde vakaya yetiştirmek için hareket ettiğini bildirdi.

Vakaya ulaştığında ambulansın başında beklediğini aktaran Deniz, "Ekip hastaya müdahale etmek için binaya gidiyor. O esnada malzemelerimizi hazırlıyoruz. Hangi malzeme eksikse o esnada bana haber veriyorlar ben de gerekli malzemeyi arkadaşlarıma götürüp yardım ediyorum. Hastayı sedyeye alıp en yakın hastaneye ulaştırıyoruz." diye konuştu.

Koronavirüs nöbetindeki 112 Acil ekipleri yoğun mesaide

Kaynak: AA

Güncel Manşet

Haberler

Camilerden anons yapıldı, valiler çok net uyardı! 9 ilimiz yeniden salgının esiri Haber
Camilerden anons yapıldı, valiler çok net uyardı! 9 ilimiz yeniden salgının esiri
Yeni Zelanda'da gençlere cinsel içerikli filmler ile gerçek hayatın farkını öğretmek için kamu spotu çekildi Haber
Yeni Zelanda'da gençlere cinsel içerikli filmler ile gerçek hayatın farkını öğretmek için kamu spotu çekildi
Emine Erdoğan, Paraguay Devlet Başkanı'nın eşinin yardım talebine anında karşılık verdi Haber
Emine Erdoğan, Paraguay Devlet Başkanı'nın eşinin yardım talebine anında karşılık verdi
Cumhurbaşkanı Erdoğan ile ilk kez ne zaman ters düştüler? Babacan'dan 11 yıl sonra gelen itiraf Haber
Cumhurbaşkanı Erdoğan ile ilk kez ne zaman ters düştüler? Babacan'dan 11 yıl sonra gelen itiraf
Polonya yanlışlıkla Çekya'yı işgal etti Haber
Polonya yanlışlıkla Çekya'yı işgal etti
Son dakika: Pençe-Kartal Operasyonu ile PKK'ya ait 81 hedef imha edildi Haber
Son dakika: Pençe-Kartal Operasyonu ile PKK'ya ait 81 hedef imha edildi
İki mahallenin gençleri arasında çatışma çıktı! 2 kişi öldü, 8 kişi yaralandı
İki mahallenin gençleri arasında çatışma çıktı! 2 kişi öldü, 8 kişi yaralandı
Haftaya düşüşle başlayan gram altın 378,3 liradan işlem görüyor
Haftaya düşüşle başlayan gram altın 378,3 liradan işlem görüyor
Türkiye'nin ürettiği yüksek hızlı tren 30 Ağustos'ta raylara inecek
Türkiye'nin ürettiği yüksek hızlı tren 30 Ağustos'ta raylara inecek
Jose Mourinho, Fenerbahçe'nin de gündeminde yer alan Thiago Silva'yı Tottenham'a istiyor
Jose Mourinho, Fenerbahçe'nin de gündeminde yer alan Thiago Silva'yı Tottenham'a istiyor
Son dakika: Türkiye, koronadan 190 bin kişinin enfekte olduğu İran ile uçuşları başlatıyor
Son dakika: Türkiye, koronadan 190 bin kişinin enfekte olduğu İran ile uçuşları başlatıyor
Model Didem Soydan, kendisine 'Pornocu' diyen Erol Köse'den şikayetçi oldu
Model Didem Soydan, kendisine "Pornocu" diyen Erol Köse'den şikayetçi oldu
Berrak Tüzünataç ile Berk Suyabatmaz ayrıldı
Berrak Tüzünataç ile Berk Suyabatmaz ayrıldı
Ahmet Nur Çebi son noktayı koydu: Quaresma defteri kapandı, Talisca bütçeye uygun olursa gelebilir
Ahmet Nur Çebi son noktayı koydu: Quaresma defteri kapandı, Talisca bütçeye uygun olursa gelebilir
Prof. Dr. Naci Görür'ün bugün yaşanan Bingöl depremi için önceden uyarı yaptığı ortaya çıktı
Prof. Dr. Naci Görür'ün bugün yaşanan Bingöl depremi için önceden uyarı yaptığı ortaya çıktı
Bingöl Karlıova'da meydana gelen 5,7'lik deprem sonrası artçılar devam ediyor
Bingöl Karlıova'da meydana gelen 5,7'lik deprem sonrası artçılar devam ediyor
Kızılay Başkanı: Bingöl'deki sarsıntılar, deprem fırtınasına benziyor
Kızılay Başkanı: Bingöl'deki sarsıntılar, deprem fırtınasına benziyor
Metrobüs durağındaki şüpheli paket, bomba paniği yaşattı
Metrobüs durağındaki şüpheli paket, bomba paniği yaşattı
Elektrik direğinden düşen genç, yaşam savaşı veriyor
Elektrik direğinden düşen genç, yaşam savaşı veriyor
Devlet Bahçeli: Ayasofya'da Fatih'in yaptığının Atatürk tarafından yıkıldığı rezil bir yalandır
Devlet Bahçeli: Ayasofya'da Fatih'in yaptığının Atatürk tarafından yıkıldığı rezil bir yalandır
Gençlerbirliği, sahasında İttifak Holding Konyaspor'u 2-1 mağlup etti
Gençlerbirliği, sahasında İttifak Holding Konyaspor'u 2-1 mağlup etti
Bingöl'deki depremde evi çöken kadın, o anı anlattı: Çocuğum evin altında kaldı, kendimi kaybettim
Bingöl'deki depremde evi çöken kadın, o anı anlattı: Çocuğum evin altında kaldı, kendimi kaybettim
Avrupa'da koronanın en son bulaştığı ülke olan Karadağ'da 21 gün sonra vaka tespit edildi
Avrupa'da koronanın en son bulaştığı ülke olan Karadağ'da 21 gün sonra vaka tespit edildi
Süper Lig kulüpleri ve futbolcular, Muslera için geçmiş olsun mesajı yayınladı
Süper Lig kulüpleri ve futbolcular, Muslera için geçmiş olsun mesajı yayınladı
Antalya'da zehirli yılanlar vatandaşı tedirgin ediyor
Antalya'da zehirli yılanlar vatandaşı tedirgin ediyor
AK Parti'den oy oranlarını düşük gösteren anketlere tepki: Nereye gitti bu oylar?
AK Parti'den oy oranlarını düşük gösteren anketlere tepki: Nereye gitti bu oylar?
Sulakyurt Belediye Başkanı'nın ilçede vaka görülmemesine gösterdiği gerekçe gülümsetti
Sulakyurt Belediye Başkanı'nın ilçede vaka görülmemesine gösterdiği gerekçe gülümsetti
Başak Demirtaş'a yönelik ahlaksız saldırıda bir kişi daha gözaltına alındı
Başak Demirtaş'a yönelik ahlaksız saldırıda bir kişi daha gözaltına alındı
Dünyanın en pahalı meyvesi olan Densuke karpuzu, 2 bin dolara satıldı
Dünyanın en pahalı meyvesi olan Densuke karpuzu, 2 bin dolara satıldı
Bingöl'deki depreme kapalı mekanda yakalanan Soylu, kendisini dışarı attı
Bingöl'deki depreme kapalı mekanda yakalanan Soylu, kendisini dışarı attı
Haber Hakkımızda Reklam Webmaster İşbirliği Künye İletişim RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya
Gündem Fuat Oktay Mehmet Muş Süleyman Soylu Nimetullah Erdoğmuş Recep Tayyip Erdoğan
Magazin Demet Akalın Kenan Doğulu Burcu Esmersoy Serenay Sarıkaya
Spor Gökhan Gönül Sergen Yalçın Nihat Özdemir Ahmet Nur Çebi Fernando Muslera
Daha Fazla Bingöl Deprem Karlıova Galatasaray
Şu an buradasınız: Koronavirüs nöbetindeki 112 Acil ekipleri yoğun mesaide - Haber
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 15.6.2020 13:48:56. #1.14#
title