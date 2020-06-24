Koronavirüs: Nijerya'da salgın döneminde 3 ay fabrikaya kapatılıp çalışmaya zorlanan işçileri polis...
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BBC

Koronavirüs: Nijerya'da salgın döneminde 3 ay fabrikaya kapatılıp çalışmaya zorlanan işçileri polis...

Nijerya'da polis bir pirinç işleme fabrikasına yaptığı baskınla, koronavirüs salgını döneminde üç ay binaya kilitlenerek çalışmaya zorlanan 100'den fazla işçiyi kurtardı.

Koronavirüs: Nijerya'da salgın döneminde 3 ay fabrikaya kapatılıp çalışmaya zorlanan işçileri polis...
24.06.2020 13:52 | Son Güncelleme: 24.06.2020 15:15

Nijerya'da polis bir pirinç işleme fabrikasına yaptığı baskınla, koronavirüs salgını döneminde üç ay binaya kilitlenerek çalışmaya zorlanan 100'den fazla işçiyi kurtardı.

Kuzeydeki Kano kentinde bulunan pirinç işleme fabrikasının işçilerinin Mart sonundan beri binadan çıkmalarına izin verilmeden çalıştırıldığı öğrenildi.

İşçilere çalışmayı sürdürmeleri için aylık 72 dolar tutarındaki ücretlerine 13 dolar zam vadedildi ve kabul etmeyenler işten atılmakla tehdit edildi.

Hint asıllı bir işverene ait fabrikanın beş yöneticisi gözaltında.

Popular Farms adlı şirket BBC'nin konuyla ilgili yorum yapması çağrılarını yanıtsız bıraktı.

Nasıl ortaya çıktı?

Polis sözcüsü Abdullahi Haruna BBC'ye, fabrikanın şu anda kapatılmış olduğunu ve sahiplerinin de işçileri iradeleri dışında binada tutma suçlamasıyla soruşturulduğunu söyledi.

Haruna, fabrika binasında 126 kişinin bulunduğunu açıkladı ama BBC'ye konuşan işçiler toplam 300 çalışan olduğunu söyledi.

İşçilerden bazıları içerde kapalı tutuldukları süre içinde uzun saatler çalışmaya zorlandıklarını ve çok az yiyecek verildiğini anlattı.

BBC'nin Kano'daki muhabiri Mansur Abubakar'la konuşan işçilerden 28 yaşındaki Hamza İbrahim, "Çok kısa sürelerle dinlenmemize izin veriliyordu. Namaza, aile ziyaretine izin yoktu" diyor.

İşçiler, şirketin önce Şubat ayında, sokağa çıkma önlemlerine hazırlık yapmak amacıyla çalışma saatlerini iki katına çıkardığını anlatıyor.

Fakat Mart ayında hükümetin işyerlerinin kapatılması talimatına rağmen çalışmayı sürdürmeye karar veren şirket, bu kez işçilerden, küçük bir ücret zammı karşılığında çalışmaya devam etmelerini istemiş. Çalışmak istemeyenlerin işine son verileceği söylenmiş.

Kalmaya karar veren işçiler ise fabrikadan çıkmalarına izin verilmeyeceğini o zaman anladıklarını söylüyorlar.

'İnsanlık dışı koşullarda tutulmuşlar'

Çalışanlardan birinin, bir insan hakları örgütün araması üzerine durumdan haberdar olan polis fabrikaya baskın yaparak işçileri kurtardı.

Küresel İnsan Hakları Ağı'ndan Karibu Yahaya Kabara BBC'ye, "Gördüğüm şey iç parçalayıcıydı. Şirketin bu insanları tuttuğu koşullarda hayvanlar yaşayamazdı" dedi.

İşçilerin haklarını almaları için hukuki süreci izleyeceklerini söyleyen Kabara, "Yeterli yiyecek verilmiyor, hasta olanlara ilaç sağlanmıyordu" diye konuştu.

Nijerya hükümeti Mart ayı sonlarında koronavirüsün yayılmasını önleme tedbirleri çerçevesinde işyerlerinin kapatılmasını istemişti.

Ülkede ovid-19 vakalarının sayısı 20 bine ulaştı.

Güneydeki Lagos kenti salgının en hızlı yayıldığı yer fakat Nijerya'nin ikinci en büyük kenti ve Kano eyaletinin merkezi olan Kano da kuzeyde en çok vaka görülen şehir.

Nijerya'nın diğer yerlerinde alınan önlemler gevşetildi ancak Kano'da halka sadece Pazartesi, Çarşamba ve Cuma günleri sınırlı saatler içinde yiyecek alışverişine çıkma izni veriliyor.

BBC

Dünya Manşet

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