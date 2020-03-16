Koronavirüs: New York'ta 50 binden fazla restoran, kafe, bar, tiyatro ve sinemalar kapatılıyor
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New York, Sağlık
BBC

Koronavirüs: New York'ta 50 binden fazla restoran, kafe, bar, tiyatro ve sinemalar kapatılıyor

Dünyanın en kalabalık şehirlerinden, 24 saat hareketin devam ettiği New York'ta koronavirüs sebebiyle restoran, bar, sinema, konser salonları, gece kulüpleri ve kafeler kapatılıyor.

16.03.2020 06:35 | Son Güncelleme: 16.03.2020 06:35
Koronavirüs: New York'ta 50 binden fazla restoran, kafe, bar, tiyatro ve sinemalar kapatılıyor

Dünyanın en kalabalık şehirlerinden, 24 saat hareketin devam ettiği New York'ta koronavirüs sebebiyle restoran, bar, sinema, konser salonları, gece kulüpleri ve kafeler kapatılıyor.

New York Şehri'nin belediye başkanı Bill de Blasio, Pazar günü yaptığı açıklamada, bar, kafe ve restoranların sadece paket yiyecek satışı yapmasını ve evlere servis hizmeti vermeye devam edeceğini, bunun dışında bu mekanlarda vakit geçirilmesini yasakladığını söyledi.

De Blasio, gece kulüpleri, sinemalar, konser salonları ve küçük tiyatro salonlarının da kapatılması emrini vereceğini, yazılı bir açıklama yaparak duyurdu:

"Bu pek kolay verdiğim bir karar olmadı. Bu mekanlar şehrimizin kalbi ve ruhu. New Yorklu olmanın bir parçası… Ancak şehrimiz şu an daha önce görüşmemiş bir tehditle karşı karşıya ve savaş zamanı mantığıyla hareket etmeliyiz."

Belediye başkanının genelgeyi Pazartesi günü yayımlaması, New York'ta 50 binin üzerindeki restoranın Salı gününden itibaren kapanması bekleniyor. Ulusal Rostroan Birliği'ne göre New York şehrindeki restoranların yıllık geliri 51 milyar dolar ve buralarda 800 binden fazla eleman çalışıyor.

Amerika'da birçok markette raflar boşaldı, birçok eyalette okullar kapandı ve birçok iş yeri de geçici olarak çalışmadığı için büyük oranda işsizlik tehlikesi var.

New York şehrinde de bu pazartesiden itibaren okulların kapatılacağı duyuruldu.İlk aşamada virüsün yayılması için yeterli önlemi almamakla eleştirilen ABD Başkanı Donald Trump, Avrupa ülkeleriyle seyahat yasağı ve 50 kişiden kalabalık yapılacak etkinliklerin iptal edilmesi gibi adımlar attı:

"Diğer ülkeleri izleyerek öğreniyoruz. Bu çok hızla yayılan bir virus ama büyük oranda kontrol altına aldık."

Başkan Yardımcısı Mike Pence'in açıklamasına göre ülkede 2 binden fazla laboratuvar test yapılabilmesi için hazırlanıyor ve 10 eyalette Amerikalılar arabalarından inmeden örnek verip test yaptırabiliyor.

Bugüne kadarki kısıtlı imkanlarla yapılan testlere göre 3700'ün üzerinde korovanirüs vakası tespil edildi. 68 kişi hayatını kaybetti.

Pence, Pazartesi günü hükümetin çok daha geniş çaplı bir önlemler paketi açıklayacağını söyledi.

Sebze meyve satışı yapan büyük firmaların yöneticileriyle Pazar günü telefon görüşmeleri yapan Trump, "Güzel bir akşam yemeği yiyebilirsiniz, rahat olun çünkü yeterince [gıda malzemesi] var, fazla fazla satın almak zorunda değilsiniz. Çok iyi bir iş çıkarıyoruz, güzel şeyler olacak."

Trump'ın koronavirüs testi Cumartesi günü negatif çıktı. Pazartesi sabahından itibaren Beyaz Saray'a girecek herkesin ateşinin ölçüleceği duyuruldu.





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BBC

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