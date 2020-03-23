Koronavirüs Netflix'in İzleyici Sayısını Artırdı Koronavirüs salgını nedeniyle eve kapandığımız şu günlerde evde yapılabilecek aktivitelerin başında kuşkusuz ki dizi ve film izlemek geliyor.

Koronavirüs salgını nedeniyle eve kapandığımız şu günlerde evde yapılabilecek aktivitelerin başında kuşkusuz ki dizi ve film izlemek geliyor. Bu durumun sonuçlarından biri olarak Netflix'in baş içerik sorumlusu Ted Sarandos, Netflix'in izleyici sayısında artış olduğunu doğruladı.

Dijital yayın platformları, koronavirüs salgınından hem olumlu hem olumsuz olarak etkilendi. Salgın öncesi çekilmekte olan pek çok yapımın çekimlerine salgın nedeniyle ara verilmiş olması, Netflix gibi platformlar açısından bazı olumsuz sonuçlar doğurdu. Özellikle The Witcher ve Stranger Things gibi büyük yapımların yeni sezon çekimlerinin durdurulması Netflix için istenmeyen bir durum oldu.

Çekimi durdurulan dizi ve filmlerin yanı sıra Netflix'te izleyiciler içerik bulma sıkıntısı yaşayacaklar gibi görünmüyor. Çünkü Netflix yapımı diziler genelde yayın tarihinden çok daha önce çekip bitirilmiş oluyor. Ayrıca Big Mouth gibi animasyon dizilerde uygulanacak yeni yöntemler sayesinde muhtemelen bu tarz dizilerin yeni sezonlarını izleyebileceğiz.

Sarandos'un açıklamalarına göre Netflix, koronavirüs nedeniyle yaşanan izolasyon sürecini biraz daha eğlenceli hale getirebilmeyi amaçlıyor. Her ne kadar fiziksel olarak toplumdan izole olmuş olsak da evde geçirdiğimiz zaman boyunca diğer insanların da bizimle aynı şeyleri paylaştığını düşünürsek durum biraz daha katlanılabilir bir hale gelebilir.