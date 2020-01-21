: Koronavirüs nedir? Coronavirüs belirtileri ve tedavi yöntemi

21.01.2020 15:02 | Son Güncelleme: 21.01.2020 15:06

Kedi coronavirüsü insana bulaşır mı? Gribal enfeksiyon şeklinde kendini gösteren Koronavirüs, solunum yolu hastalıkları olarak karşımıza çıkar. Burun akıntısı, boğaz ağrısı gibi kendini gösterir. İnsan koronavirüsü hakkında ayrıntılı bilgi haberimizde...

CORONA VİRÜS NEDİR?

Corona virüsler, insanların genellikle bir anda karşı karşıya kaldığı virüs çeşididir. İnsan corona virüsleri genellikle hafif ve orta şiddette üst solunum yolu hastalıklarına neden olur. Corona virüslerin alfa, beta ve gama olarak bilinen üç alt grubu vardır; ayrıca delta corona virüsleri denilen dördüncü yeni bir grup da bulunuyor, bu da SARS-CoV. İnsan corona virüsleri ilk olarak 1960'ların ortasında tespit edildi ve şu ana kadar Suudi Arabistan, Güney Kore, Çin, Katar ve Ürdün'de görüldü.

CORONAVİRÜS BELİRTİLERİ

Çoğunlukla üst solunum yolu hastalıkları ile kendini gösterir. Burun akıntısı, öksürük, boğaz ağrısı ve ateş diğer belirtileri arasındadır. Bu virüsler bazen zatürre gibi alt solunum yolu hastalıklarına yol açabilir. Bu durum, kalp-akciğer hastalığı, bağışıklık sistemleri yetersizliği bulunan hastalarda veya yaşlılarda daha sık görülür. Klinik belirtiler hafif olduğundan laboratuvar testleri genellikle kullanılmaz. Ancak gerektiğinde serolojik tetkikler ve polimeraz zincir reaksiyonu gibi laboratuvar testleri kullanılabilir. Kedilerde veya hayvanlarda görülen koronavirüs insanlara bulaşmaz.

CORONA VİRÜS TEDAVİ YÖNTEMLERİ

Coronavirüs hastalığı çoğu kişide hafif seyrettiğinden ilaç tedavisine gerek kalmadan iyileşme mümkündür. Ancak, bazı belirtileri azaltmak ve hastayı rahatlatmak için ağrı kesici-ateş düşürücüler, öksürük ilaçları ile bol sıvı desteği ve istirahat önerilir. Başka hastalığı bulunan ve durumu ağır olanların hastanede yatarak tedavileri gerekebilir.

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