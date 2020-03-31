Koronavirüs nedeniyle yakın akrabamız primatlar da tehlikede Koronavirüs tehdidi tüm dünyada giderek yayılıyor.

Koronavirüs tehdidi tüm dünyada giderek yayılıyor. Ancak virüs sadece insanlar için risk değil. İnsan türüne oldukça yakın olan primatlar da tehdit altında. Sıradan bir soğuk algınlığının gorilleri öldürdüğü biliniyor. Koronavirüs kapmaları halinde bu hayvanları çok daha büyük bir tehlike bekliyor olabilir. Bu nedenle Afrika'daki pek çok milli park ek önlemler aldı.