Koronavirüs nedeniyle Üsküdar Meydanı sessizliğe büründü
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Koronavirüs, Üsküdar

Koronavirüs nedeniyle Üsküdar Meydanı sessizliğe büründü

Koronavirüs nedeniyle Üsküdar Meydanı sessizliğe büründü Dünya ülkelerinde ölümlere sebep olan korona virüsün Türkiye'de görülmesinin ardından vatandaşlar, kalabalık ortamlardan kaçınmaya başladı.

07.04.2020 12:40 | Son Güncelleme: 07.04.2020 12:41
Koronavirüs nedeniyle Üsküdar Meydanı sessizliğe büründü

Koronavirüs nedeniyle Üsküdar Meydanı sessizliğe büründü

İSTANBUL - Dünya ülkelerinde ölümlere sebep olan korona virüsün Türkiye'de görülmesinin ardından vatandaşlar, kalabalık ortamlardan kaçınmaya başladı. Üsküdar meydanı gibi vatandaşların yoğun bulunduğu alanlar boş kaldı.Boş kalan Üsküdar Meydanı ise drone ile görüntülendi.

Devlet yetkililerinin korona virüsüyle ilgili yaptığı açıklamalardan sonra her gün yerli ve yabancı binlerce vatandaşın bulunduğu Üsküdar Meydanı boş kaldı. Evde kal çağrısının ardından İstanbullular bu çağrıya karşılık verirken, kalabalık meydanlar bomboş kaldı. Normal şartlarda çok yoğun bir yaya trafiğinin olduğu Üsküdar Meydan korono virüs sonrası adeta sessizliğe büründü. Boş Kalan meydan drone ile havadan görüntülendi.Görüntülerde yok denilecek kadar az sayıda vatandaşın meydanda olduğu görülüyor.

Koronavirüs nedeniyle Üsküdar Meydanı sessizliğe büründü

Kaynak: İHA

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Koronavirüs nedeniyle Üsküdar Meydanı sessizliğe büründü
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