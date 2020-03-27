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Ekonomi

Koronavirüs nedeniyle Türk şirketi, 22 ülkedeki çalışanlarını ücretli izne çıkardığını duyurdu

Koronavirüs salgını nedeniyle Mart ayının başlarında birçok ülkedeki faaliyetlerini durdurup çalışanlarını ücretli izne çıkardığına belirten Yükselir Group, 22 ülkedeki tüm faaliyetlerini de 28 Mart-30 Nisan tarihleri arasında virüsün yayılma tehlikesine karşılık durdurup tüm çalışanlarını...

27.03.2020 16:27 | Son Güncelleme: 27.03.2020 16:27
Koronavirüs nedeniyle Türk şirketi, 22 ülkedeki çalışanlarını ücretli izne çıkardığını duyurdu
Koronavirüs salgını nedeniyle Mart ayının başlarında birçok ülkedeki faaliyetlerini durdurup çalışanlarını ücretli izne çıkardığına belirten Yükselir Group, 22 ülkedeki tüm faaliyetlerini de 28 Mart-30 Nisan tarihleri arasında virüsün yayılma tehlikesine karşılık durdurup tüm çalışanlarını ücretli izne çıkardığını duyurdu.

Koronavirüsün(Covid-19) yayılma riskine karşılık Şubat ayından beri farklı ülkelerdeki çalışanların sağlığı için gerekli tüm tedbirleri aldığına vurgu yapan Yükselir Group, kronik rahatsızlıkları olan tüm çalışanlarını da 10 Mart'tan itibaren ücretli izne çıkardığını açıkladı.

Küresel bir korku ve krize dönüşen koronavirüs, tüm dünyada yaşamı felç etti. Ülke ekonomileri üzerinde yarattığı olumsuz etkiyle çok sayıda sektörde faaliyetleri durma noktasına getiren salgın, insanların günlük yaşamına da adeta pranga vurdu. Birçok alanda iş hayatı da ciddi yavaşladı, çalışmaya ara verildi.  Yükselir Group, çalışanlarının, ailelerinin ve tüm müşterilerinin sağlığına yönelik faaliyette olduğu birçok ülkede gerekli tüm tedbirleri aldığını belirterek Mart ayının başında kronik rahatsızlığı bulunan tüm çalışanlarını ücretli izne çıkardığını açıkladı.

ÜCRETLİ İZİN VERİLDİ

Şirket, virüsün yayılımını sürdürmesi sebebiyle üretime ve hizmete ara verilmesini kararlaştırdı. Salgın riski nedeniyle üretimin durdurulmasının ise 28 Mart - 30 Nisan tarihleri arasında gerçekleştirileceğine de vurgu yapıldı. Bu kapsamda tüm çalışanların, hiçbir şekilde mağdur edilmeden ücretli izne çıkarılacağı, kronik rahatsızlığı bulunan çalışanlara ve ailelerine de kendilerine daha çok dikkat edebilmeleri adına şirket olarak ek maddi destek sağlanacağı açıklandı.Yükselir Group, çalışanlar, ailelerini ve toplum sağlığını desteklemek için gerekli tüm tedbirlerin alınmaya devam edeceği ifade edildi. Şirket, mevcut durumları değerlendirerek gerekli tüm destekleri gerek ek maddi destek, gerek ücretli izin, gerekse aile sağlığı desteği olarak vermeye devam edeceğini dile getirdi.

HER ŞEYİ DEVLETTEN BEKLEMEDEN ÇALIŞANLARIMIZI DESTEKLEMEMİZ LAZIM

Salgının faaliyette oldukları ülkelerde görüldüğü ilk günden itibaren tüm şirket gruplarında gereken sıkı tedbirleri aldıklarını söyleyen Yükselir Group Yönetim Kurulu Başkanı Yavuz Yüksel, "Sosyal mesafeyi zorunlu hale getirdik. Tüm malzemeleri tek kullanımlık olarak kullandırdık. Kronik rahatsızlıkları olan çalışanlarımızı tespit edip hepsini erkenden ücretli izne çıkardık. Salgın riskinin artmasıyla birlikte tedbirleri artırmaya karar verdik. Müşterilerimizi ve çalışanlarımızı hiçbir koşulda riske etmeyiz. İnsan sağlığı, bizim için kazanılacak hiçbir paraya değişilmez. İyi zamanlarda bizlere desteklerini hiç esirgemeyen çalışanlarımıza ve ailelerine de bu zor dönemde de biz elimizi taşın altına koyarak destek olacağız. Her şeyi devletten beklemeden iş verenler olarak da kazançlardan feragat ederek, gerekirse zarar ederek şirketlerimizin temel taşları olan çalışanlarımızı mağdur etmeyip desteklememiz gerekiyor." dedi.

Yavuz Yüksel şunları söyledi:

"12 Mart'ta Cenevre'deki toplantıdan İstanbul'a evime geldim. Geldiğim günden beri evde kendimi tedbiren karantinaya aldım. Yurtdışından gelen her çalışanımızı da aynı uygulamayı yapmaları konusunda bilgi verdik. Eşimle beraber halen evdeyiz. Yetkililerin tüm uyarılarını dikkate alıyoruz. Tüm vatandaşlarımıza da aynı şekilde yetkililerimizin uyarılarına dikkat etmeleri rica ediyorum. Bu zor dönemi hep birlikte atlatacağız. Sağlık Bakanlığımızın da dediği gibi 'Evde Hayat Var' deyip çok zorunlu olmadıkça evlerden çıkmamamız gerekiyor. Ayrıca her sabah bin bir endişe ile işe gitmek zorunda olan emniyet, sağlık, seyahat ve kritik mesleği icra eden, hayatın devam etmesi için bu zor dönemde çalışmak zorunda olan her meslek grubundan fedakar insanlara minnettarlığımı sunuyorum."


- İstanbul

Kaynak: DHA

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