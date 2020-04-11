Koronavirüs nedeniyle turizm kentlerinde müstakil bahçeli villalara ilgi arttı
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Koronavirüs, İstanbul, Marmaris, Muğla, Güncel

Koronavirüs nedeniyle turizm kentlerinde müstakil bahçeli villalara ilgi arttı

MUĞLA'nın turistik ilçelerinde müstakil ve bahçeli villalara talep arttı.

11.04.2020 08:40 | Son Güncelleme: 11.04.2020 08:41
Koronavirüs nedeniyle turizm kentlerinde müstakil bahçeli villalara ilgi arttı

MUĞLA'nın turistik ilçelerinde müstakil ve bahçeli villalara talep arttı. Marmaris Emlakçılar Derneği ve İstanbul Emlak Müşavirleri Federasyonu Başkanı Zülfikar Soyvural, büyükşehirlerde, koronavirüs salgını nedeniyle evlerinden çıkamayanların bahçeli villaya ilgilerinin arttığını belirterek, "Sakin, izole ve doğa ile baş başa olmak isteyenlerin ilk başta tercihi Marmaris'in kırsal mahalleleri" dedi.

Büyükşehirlerde, koronavirüs salgını nedeniyle alınan karantina kararları sonrası müstakil bahçeli villalara ilgi arttı. Muğla'nın dünyaca ünlü Marmaris, Bodrum, Fethiye ve Datça gibi ilçelerin kırsal mahallelerindeki önü deniz, arkasında ormanlık alanların bulunduğu arazi ile müstakil bahçeli villalara yoğun talep gelmeye başladı. İstanbul başta olmak üzere Ankara, İzmir, Bursa, Denizli, Eskişehir gibi büyükşehirlerden vatandaşlar gerek ilan sitelerini takip ederek, gerekse emlakçıları arayarak bilgi almaya başladı. En fazla ilgiyi ise Marmaris'in kırsalında bulunan turistik Selimiye, Orhaniye, Bozburun, Söğüt, Hisarönü, Değirmenyanı ve Karacasöğüt mahalleri gördü. İlanları takip edip emlakçıları arayanlar, önü deniz, arkası orman, doğa ile baş başa izole olabilecekleri müstakil villaların fiyatlarını sordu. Marmaris'in kırsalındaki turistik mahallelerde içinde 400 metrekare bahçe bulunan müstakil villalar 1 milyon 750 bin ile 3,5 milyon lira arasında değişen fiyatlarla satışa çıkarıldı.

ERTELENEN VİLLA HAYALİ SALGINLA HAYATA GEÇMEYE BAŞLADIKarantina süresince temiz havanın ve bahçeli evin hayalini kuranların talebi artırdığını söyleyen Marmaris Emlakçılar Derneği ve İstanbul Emlak Müşavirleri Federasyonu Başkanı Zülfikar Soyvural, "Koronavirüs nedeniyle emlak sektöründe satışlar şehir merkezlerinde durma noktasına geldi. Fakat büyükşehirlerdeki insanların müstakil bahçeli villa talebi arttı. Marmaris'in ve Datça'nın kırsal mahallelerinde 2 bin 500 ile 3 bin civarında müstakil villa var. Başta İstanbul olmak üzere Ankara, Bursa, Denizli, İzmir ve Eskişehir'den müstakil bahçeli ev satın almak için telefonla arayan ve web adreslerimize fiyat soran çok fazla. Koronavirüs salgınıyla birlikte vatandaşlarımız içinde bahçesi olan müstakil ailesiyle izole olup sıkılmadan zaman geçirecek villa arıyor. Özellikle bu istekle bizleri büyükşehirlerde apartman dairesine izole olmuş, maddi imkanı yerinde kişiler arıyor. Banka kredilerinin düşmesinin de bir nebze olsun faydası oldu. Kişinin isteğine göre müstakil bahçeli villalar 1 milyon 750 bin ile 3,5 milyon lira arasında değişiyor. Özellikle maddi olarak varlıklı insanlar metropollerde son salgın olayından sonra kalmak istemiyor. Avukatları veya sekreterleri aracılığıyla bizleri arayarak, isteklerini bildiriyor. Biz de fiyatı sunuyoruz. Sakin, izole ve doğa ile baş başa olmak isteyenlerin ilk başta tercihi Marmaris'in kırsal mahalleleri" dedi.'KORONAVİRİS SALGINI DA TAŞINMAMDA ETKİLİ OLDU'

Marmaris'te, tripleks villa alan finans uzmanı Figen Demir (38), "İstanbul'da yaşıyordum. Her yaz Marmaris'e tatile geliyordum. Metropolde yaşamaktan sıkıldığım için bir ay önce ailemle Marmaris'e yerleşme kararı almıştık. Koronavirüs salgının da bu kararımız da etkisi oldu. Büyükşehir artık beni yormaya başlamıştı. Biraz nakit param vardı, kredi de kullanarak müstakil bahçeli tripleks villamı aldım. Şu an eşyaları taşıma telaşım var. İzin alıp eşyaları getirdik. Yerleştikten sonra, çok daha huzurlu bir hayatım olacağını düşünüyorum" dedi.


Kaynak: DHA

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