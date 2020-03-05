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Koronavirüs nedeniyle Premier Lig maçları öncesindeki el sıkışma yasaklandı

İngiltere Premier Lig yönetimi, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) nedeniyle maçlar öncesinde gerçekleştirilen seremonide el sıkışmayı yasakladı.

05.03.2020 23:12 | Son Güncelleme: 05.03.2020 23:12
Koronavirüs nedeniyle Premier Lig maçları öncesindeki el sıkışma yasaklandı

İngiltere Premier Lig yönetimi, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) nedeniyle maçlar öncesinde gerçekleştirilen seremonide el sıkışmayı yasakladı.

Premier Lig'in internet sitesinde yer alan açıklamada, artan sağlık endişeleri sebebiyle bu hafta sonundan itibaren oynanacak maçlar öncesi yapılan seremonide, futbolcu ve hakemlerin el sıkışmasının yeni bir bildiriye kadar yasaklandığı belirtildi.

Karşılaşmalar öncesi futbolcu ve hakemlerin her zaman olduğu gibi beraber yürüyerek sahaya çıkacağı ve Premier Lig müziği eşliğinde dizildikten sonra el sıkışmadan oyun alanındaki yerlerini alacağı ifade edildi.

Kaynak: AA

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