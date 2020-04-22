KORONAVİRÜS NEDENİYLE ORUÇ BABA TÜRBESİ DEMİR BARİYERLERLE KAPATILDI
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Koronavirüs, Güncel

KORONAVİRÜS NEDENİYLE ORUÇ BABA TÜRBESİ DEMİR BARİYERLERLE KAPATILDI

FATİH Belediyesi, her yıl Ramazan ayının ilk günü ilk orucunu açmak isteyen ziyaretçilerin akınına uğrayan Oruç Baba Türbesi'ni koronavirüs önlemleri kapsamında ziyarete kapattı.

22.04.2020 13:12 | Son Güncelleme: 22.04.2020 13:18
KORONAVİRÜS NEDENİYLE ORUÇ BABA TÜRBESİ DEMİR BARİYERLERLE KAPATILDI

FATİH Belediyesi, her yıl Ramazan ayının ilk günü ilk orucunu açmak isteyen ziyaretçilerin akınına uğrayan Oruç Baba Türbesi'ni koronavirüs önlemleri kapsamında ziyarete kapattı. Türbenin girişleri demir bariyerlerle kapatıldı, zabıta ekipleri nöbete başladı. Bu yıl Ramazan'ın ilk günü 4 günlük sokağa çıkma yasağına denk gelmesine rağmen, belediyesin tedbir amaçlı bu kararı aldığı öğrenildi. Ayrıca türbeye gelen iki kadın dua ederek buradan ayrıldı.

Türbeye 'Koronavirüs tedbirleri nedeniyle geçici bir süreyle ziyarete kapatılmıştırö yazılı afişler asıldı.

KORONAVİRÜS NEDENİYLE ORUÇ BABA TÜRBESİ DEMİR BARİYERLERLE KAPATILDI

Kaynak: DHA

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