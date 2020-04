Koronavirüs nedeniyle online market siparişleri yüzde 1000 arttı KAHRAMANMARAŞ'ta girişimci Okan Tambay tarafından yemek siparişi için geliştirilen ancak daha sonra marketlerin de dahil edildiği uygulamada koronavirüs tedbirlerinden sonra market siparişlerinde büyük artış oldu.

KAHRAMANMARAŞ'ta girişimci Okan Tambay tarafından yemek siparişi için geliştirilen ancak daha sonra marketlerin de dahil edildiği uygulamada koronavirüs tedbirlerinden sonra market siparişlerinde büyük artış oldu. Marketlerin siparişlere yetişemediğini belirten Tambay, "Virüsten sonra uygulama üzerinden marketlere verilen siparişlerdeki artış yüzde 1000'i buldu. Adana, Gaziantep, Hatay, Kayseri ve Malatya'da marketleri de önümüzde hafta sisteme dahil edeceğiz" dedi.

Okan Tambay, Kahramanmaraş Teknokent'te yeni bir yemek siparişi uygulaması geliştirdi. Tambay, 'Duube' ismini verdiği uygulamayı ocak ayında hizmete aldı. Pilot il olarak seçtiği Kahramanmaraş'ta hem restoranlardan hem de vatandaşlardan yoğun ilgi gören Duube'ye diğer illeri de dahil etmek için çalışmalarını yürüten Tambay, uygulamaya şubat ayında marketleri de dahil etti. İnsanlar evlerinden dışarı çıkmadan uygulama sayesinde market alışverişini cep telefonuyla yapmaya başlarken, koronavirüsle birlikte online alışverişlerde artış yaşanmaya başladı.

'ÇOK YOĞUN TALEP VAR'Uygulama üzerinden verilen siparişler marketlerin ya da Duube'nin araçlarıyla müşteriye ulaştırılırken, son gelen yasaklarla birlikte siparişlerin artması nedeniyle zaman zaman bazı siparişlerin adrese tesliminde gecikmeler de yaşanabiliyor. Adresin markete olan uzaklığına göre siparişlerde 3-7 lira arasında bir servis ücreti alındığını beliren Okan Tambay, "Halkımız online alışverişe aslında biraz yabancıydı ama virüsten sonra yüzde 1000'leri buldu, online market siparişlerinde yüzde 1000 artış sağlandı. Şu an talepler aşırı yoğun, araç takviyesi yapıyoruz, market takviyesi yapıyoruz. Bu sürece elimizden geldiği kadar destek vermeye çalışıyoruz hem çocuklu ailelerimizin hem de yaşlılarımızın dışarıya çıkmaması için elimizden geleni yapmaya çalışıyoruz şu anda. Sağlık yönünde artısı var. Sonuçta dışarı çıkmıyor, hastaysa bir başka arkadaşına ya da insanlara bulaştırmıyor. Evinden ürünleri görerek sipariş veriyor. Herhangi bir yanlışlık, bir unutma veya son kullanma tarihi olduğunda zaten hemen değişiklik yapabiliyoruz. Aslında evde durması kendisi için arttı" diye konuştu.'HAFTAYA 5 İLDE YENİ MARKETLERİ SİSTEME DAHİL EDİYORUZ'Duube'yi restoranlar için yaptıklarını ancak marketi da dahil ettiklerini belirten Tambay, şöyle devam etti: "Bu koronavirüs olmasından dolayı da süreci biraz hızlandırdık, aşırı talepler geldiği için. Biz zaten süreç içerisinde 2 tane marketle başlamıştık. Şu an 6-7 taneye çıkardık ilimizde bu sayıyı ve onları sisteme dahil etme için çalışmalarımız devam ediyor. Diğer illerden de talep var şu anda. Adana, Gaziantep, Hatay, Kayseri ve Malatya'da önümüzdeki hafta başlayacağız. Şu an bu şehirlerdeki marketlerin ürünlerinin sisteme işlenmesi devam ediyor. Van ve Ankara'daki marketlerden de talep var ve giderek bu süreç yoğunlaşıyor. Yer yer siparişleri götürmekte yoğunluktan dolayı sorunlar oluşabiliyor ama sürecin artık tamamen online'a geçtiğini düşünüyoruz. Bir girişim başlatmıştık ve pilot bölge olarak Kahramanmaraş'tı ve daha sonraki süreçte tüm Türkiye'ye başlayacaktık. Süreç tamamen bizim tarafımızda olumlu oldu ama virüsün yayılması nedeniyle de halkımız için kötü bir durum söz konusu oldu."'DAHA ÖNCE BU KADAR YOĞUN DEĞİLDİ'Marketini internet üzerinden müşterilerine açan Gökhan Gök de koronavirüs tedbirleri kapsamında getirilen yasaklarla birlikte online siparişlere cevap vermekte güçlük çektiklerini söyledi. Gök, "İnternetten aldığımız siparişler doğrultusunda evlere kadar servis yapıyoruz. Çocukların markete girişlerinin yasaklanması, 65 yaş ve üzerindeki kişilerin sokağa çıkmasının yasaklanmasından dolayı Duube üzerinden yapılan siparişle müşterilerimize hizmet etmeye devam ediyoruz. Daha önce de internet üzerinden sipariş alıyorduk ancak bu kadar yoğun değildi. Cumhurbaşkanlığının almış olduğu kararlardan sonra insanlar interneti daha çok kullanmaya başladı ve aldığımız siparişler de yoğunlaştı" diye konuştu.'MARKET AYAĞIMIZA GELDİ'

Online market en çok, 65 yaş ve üzeri vatandaşlar ve çocuklu ailelerin işine yaradı. Evinden çıkmadan telefonla marketten alışveriş yapanlardan biri olan Din Kültürü Öğretmeni Muhammet Furkan Yakıcı, koronavirüs nedeniyle 'Evde kal' çağrılarına uyup, mecburi olmadıkça dışarı çıkmamaya çalıştığını söyledi. İnsanların en çok gıdalarını temin etmek adına dışarıya çıkmak zorunda kaldığını kaydeden ancak online market ile bunun da ortadan kalktığını ifade eden yakıcı, "2 hafta önce Duube uygulamasını kullanmıştım. Çünkü dışarıda salgın var ve bu salgından korunmak için de elimizden geldiğince tedbirleri alıyoruz, evden çıkmıyoruz. Duube uygulaması da marketi ayağımıza getirdi diyebiliriz. Bu şekilde evden çıkmama hiç gerek kalmıyor. Ekmek, yağ, süt ne varsa gerekli malzemeleri alabiliyoruz rahatlıkla" dedi.

Kaynak: DHA