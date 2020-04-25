Koronavirüs nedeniyle online düzenlenen matematik olimpiyatında gümüş madalya kazandı
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Koronavirüs nedeniyle online düzenlenen matematik olimpiyatında gümüş madalya kazandı

İzmir Atatürk Lisesi 12. sınıf öğrencisi Kerime Nur Kavadar, küçüklüğünden itibaren ilgi duyduğu ve çok sayıda ulusal ödül kazandığı matematikte gösterdiği başarısıyla 9. Avrupa Kızlar Matematik Olimpiyatı'nda (EGMO) gümüş madalya elde etti.

25.04.2020 11:54 | Son Güncelleme: 25.04.2020 11:54
Koronavirüs nedeniyle online düzenlenen matematik olimpiyatında gümüş madalya kazandı

İzmir Atatürk Lisesi 12. sınıf öğrencisi Kerime Nur Kavadar, küçüklüğünden itibaren ilgi duyduğu ve çok sayıda ulusal ödül kazandığı matematikte gösterdiği başarısıyla 9. Avrupa Kızlar Matematik Olimpiyatı'nda (EGMO) gümüş madalya elde etti.

Türkiye, TÜBİTAK tarafından "Uluslararası Bilim Olimpiyatları Programı" kapsamında milli takımlarda yetiştirilen genç bilim insanlarıyla uluslararası sahada temsil ediliyor.

Bu kapsamda Türkiye, 9'uncusu düzenlenen Avrupa Kızlar Matematik Olimpiyatı'na 4 öğrenciyle katıldı.

Öğrenciler, Hollanda'nın Egmond Aan Zee şehrinde da bu ay düzenlenmesi planlanan ancak koronavirüs salgını nedeniyle online gerçekleşen olimpiyatta 50 ülkeden 200 kız öğrenciye karşı yarıştı.

16-17 Nisan'da yapılan ve 20 Nisan'da açıklanan sonuçlarla Türkiye'nin 2 gümüş, 1 bronz ve bir mansiyon ödülü kazandığı yarışmada ülkesini temsil eden öğrencilerden İzmir Atatürk Lisesinden Kerime Nur Kavadar da bu alanda gümüş madalya kazanmanın mutluluğunu yaşadı.

"İnsanın emeğinin karşılığını alması çok güzel bir duygu"

Kerime Nur Kavadar, AA muhabirine yaptığı açıklamada, ilkokuldan itibaren matematiğe özel ilgisinin olduğunu, ortaokul ve lisede bu alanda kendisini ailesi ve öğretmenlerinin desteğiyle geliştirdiğini anlattı.

Bu yarışmadan önce matematikle ilgili çok sayıda yarışmaya katıldığını ve kazandığı her ödülün kendisini daha da heveslendirdiğini belirten Kavadar, TÜBİTAK'ın düzenlediği kamplarda alanında uzman olan birçok hocadan ders aldığını kaydetti.

Avrupa Kızlar Matematik Olimpiyatı'nın en büyük hedeflerinden biri olduğunu ve gümüş madalya kazandığı için mutlu olduğunu ifade eden Kavadar, şöyle konuştu:

"Sınav her gün 3 soru ve 4,5 saat şeklinde iki günde yapıldı. TÜBİTAK'taki hocalarımız bize soruları attı. 4,5 saat sorularla uğraşıp çözümünü yaptık. Süre sonunda çözümlerimizin fotoğrafını çekip pdf şeklinde hocalara gönderdik. Zor sorular da vardı ama çalışmalarım sayesinde dereceye girdim. Hedefime ulaştığım için çok mutlu oldum. İnsanın emeğinin karşılığını alması çok güzel bir duygu çünkü ben matematik olimpiyatlarına uzun yıllardır çalışıyorum. O kadar çok soru çözmenin, ders çalışmanın meyvelerini topluyorum. Bundan sonraki ilk hedefim üniversite sınavında güzel bir derece yapıp elektrik-elektronik mühendisliği okumak. Sonra da AR-GE çalışmaları yapmak. Kendimi dünyaya tanıtmak istiyorum."

"Öğrencimizin buna benzer başarı hikayelerini hep izleyeceğiz"

Okulun olimpiyatlardan sorumlu müdür yardımcısı Benal Hepsöğütlü ise İzmir Atatürk Lisesinde matematik, biyoloji, fizik, kimya ve bilgisayar alanında olimpiyat çalışmaları yaptıklarını ve istekli öğrencileri sınava aldıklarını söyledi.

Bu kapsamda başarılı olan öğrencilerle olimpiyatlardan sorumlu öğretmenlerin özel olarak ilgilendiğini ve ara ara sınavlarla öğrencileri elemeye tabi tutup en başarılı olanları uluslararası yarışmalara gönderdiklerini anlatan Hepsöğütlü, İl Milli Eğitim Müdürlüğünün olimpiyat çalışmalarına çok önem verdiğini belirtti.

Matematik olimpiyatları için Buca Fen Lisesi ve Çiğli Fen Lisesinden gelen öğrencileri de okulda çalıştırdıklarını dile getiren Benal Hepsöğütlü, geleceğin bilim insanlarına okul ayrımı yapmadan el birliğiyle destek vermeye gayret ettiklerini vurguladı.

Kerime Nur Kavadar'ın da dört yıldır TÜBİTAK Olimpiyat Sınavı, Akdeniz Üniversitesi Matematik Olimpiyatları ve diğer yapılan sınavlarda başarılı olup bu alanlarda madalya kazandığını anımsatan Hepsöğütlü, şöyle konuştu:

"Bu yıl TÜBİTAK Matematik Olimpiyat Sınavında başarılı olup Kız Milli Takımına seçilen Kerime Nur Kavadar, Hollanda'da ülkemizi temsil etmek üzere sınava katılacaktı. Ancak koronavirüs nedeniyle tüm ülkelerdeki yarışmalar iptal edildi ve sınav online yapıldı. Öğrencimiz Kerime Nur gümüş madalya kazanarak bizleri de gururlandırdı. İzmir'in köklerinden gelen bir başarı hikayesi yazan öğrencimizin buna benzer başarı hikayelerini hep izleyeceğiz. Dünya teknolojik anlamda devamlı değişiyor. Artık kariyer planlama üniversite de başlamıyor, ortaokullara kadar indi. Türkiye'nin cevherleri burada, bu çocuklar Türkiye'nin başarı hikayelerini yazacaklar. Bu gençlere inanıyoruz ve güveniyoruz."

Anne İmmihan Kavadar da kızının adeta matematikle yatıp kalktığını ve bu başarısının tesadüfi olmadığını dile getirerek, ailece evlatlarıyla gurur duyduklarını söyledi.

Kaynak: AA

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