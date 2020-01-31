Koronavirüs nedeniyle ölüm sayısı 213'e yükseldi

31.01.2020 09:45 | Son Güncelleme: 31.01.2020 09:45

nCoV) sebebiyle hasta olan kişi sayısı dünya genelinde 9 bin 776'ya; virüs nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısı ise 213'e yükseldi.

Düne oranla hasta sayısı 2 bin 65, ölü sayısında ise 43 artış oldu.

Pakistan 2 Şubat'a kadar Çin'e çift taraflı uçuşları durdurduğunu duyurdu.

Kaynak: DHA