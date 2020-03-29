Koronavirüs nedeniyle ölenlerin sayısı dünya genelinde 30 bini aştı
Koronavirüs salgını sebebiyle hayatını kaybedenlerin sayısı dünya genelinde 30 bini aştı.
29.03.2020 01:55 | Son Güncelleme: 29.03.2020 01:55
Koronavirüs salgını sebebiyle hayatını kaybedenlerin sayısı dünya genelinde 30 bini aştı.
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Kaynak: Dunya.com