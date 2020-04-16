Koronavirüs nedeniyle okey, tavla, yapboz ve oyun setleri satışı arttı
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Koronavirüs, Güncel

Koronavirüs nedeniyle okey, tavla, yapboz ve oyun setleri satışı arttı

KORONAVİRÜS salgınında boş zamanını değerlendirmek isteyenler, farklı aktivitelere yöneliyor.

16.04.2020 08:40 | Son Güncelleme: 16.04.2020 08:40
Koronavirüs nedeniyle okey, tavla, yapboz ve oyun setleri satışı arttı

KORONAVİRÜS salgınında boş zamanını değerlendirmek isteyenler, farklı aktivitelere yöneliyor. Vaktinin çoğunu evde geçiren vatandaşlar, geleneksel okey ve tavlanın yanı sıra yapboz, oyun setleri, model oyunlar ve strateji oyunlarına merak sardı.

Koronavirüs salgınıyla mücadele kapsamında, uzmanların 'Evde kal' çağrılarına uyan vatandaşlar, boş zamanlarını değerlendirmek için oyunlara yöneldi. Vaktinin çoğunu evde geçiren vatandaşlar, geleneksel okey ve tavlanın yanı sıra yapboz, oyun setleri, model oyunlar ve strateji oyunlarına merak sardı. Ailecek oynanan oyunların satışlarında patlama yaşanırken, esnaf bu ilgiyi fırsata dönüştürdü. İzmir Tarihi Kemeraltı Çarşısı'ndaki dükkanlar, oyun setlerini dükkan önlerinde daha görünür olacak şekilde sergilemeye başladı. Oyun setlerinde indirimler yapıldı.

'ZAM YOK, İNDİRİM VAR'Koronavirüs salgınıyla birlikte oyun satışlarının arttığına dikkati çeken kırtasiyeci Emre Ertan, "Özellikle yapboz satışları çok yükseldi. Elimizdekileri sürekli tüketiyoruz. Fiyatlarımızda yüzde 20 indirim yaptık. Temennimiz insanların evde kalması ve bu virüsü bir an önce yenmek" diye konuştu.Kemeraltı Çarşısı'nda okey ve tavla satan Ahmet Bolat ise, "Şu an kahvelerin kapalı olması sebebiyle okey ve tavlaya olan ilgi arttı. Satışlarımız çok güzel. Okey, tavla ve kağıt oyunlarının hepsine ilgi var. Plastik okey takımını 60 TL'ye, ahşap olanları 90 TL'ye, tavla takımlarını 50 TL'ye oyun kartlarını ise 10 TL'ye satıyoruz. Fiyatlarımızda zam yok. Özellikle oyun takımlarının görülmesi için dükkan önüne sıraladık" diye konuştu.ZAMANI BÖYLE DEĞERLENDİRDİLERBir kırtasiyeden oyun setleri satın alan Hasan Güzel, "Bugün 3 yaşındaki çocuğuma uygun birkaç oyun seti satın aldım. Aynı zamanda bu süreçte evde ailece oynayabileceğimiz oyunlardan da aldım. Biz de evde kalıyoruz, çağrılara uyuyoruz ve vaktimizi böyle geçiriyoruz. Kamu sektöründe çalışıyorum ve uzaktan çalışma biçimine geçtim. Çocuğumun tüm gün televizyon izlemesini istemiyorum bu yüzden lego, yapboz gibi oyuncaklar alıyorum" dedi.

Çarşıda esnaf olan antikacı Ayten Uğrasız da, "Satışlarımızın birçoğunu internet üzerinden yapıyoruz. Bu nedenle çok fazla vaktimiz olduğunu söyleyebilirim. Bizler de bu vakti oyunlarla değerlendiriyoruz. Ben antikacılık yapıyorum ve tavlanın çok eski bir tarihi var. Tavla bir strateji oyunudur ve zihni açık tutması açısından oldukça önemli" ifadelerini kullandı.


Kaynak: DHA

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