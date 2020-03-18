Koronavirüs nedeniyle nikahlar törensiz kıyılıyor
Kadıköy Evlendirme Dairesinde koronavirüs önlemleri kapsamında nikahlar tören yapılmadan, 2 şahidin katılımıyla kıyılmaya başlandı.
18.03.2020 13:04 | Son Güncelleme: 18.03.2020 13:04
Kadıköy Evlendirme Dairesinde koronavirüs önlemleri kapsamında nikahlar tören yapılmadan, 2 şahidin katılımıyla kıyılmaya başlandı. Gelin ve damatlar ise tedbir kapsamında nikahlarına maskeyle katıldı.
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Kaynak: Dunya.com