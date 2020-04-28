Koronavirüs nedeniyle mevlit yapamayınca hayvanı satıp parasını bağışladı
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Koronavirüs nedeniyle mevlit yapamayınca hayvanı satıp parasını bağışladı

SAKARYA'nın Kaynarca ilçesinde, Muhsin Çiftçioğlu ve oğlu Murat Çiftçioğlu, her yıl Ramazan ayında yaptıkları mevlidi koronavirüs salgını nedeniyle yapamayınca, satın aldıkları danayı satıp parasını 'Biz Bize Yeteriz Türkiyem' kampanyasına bağışladı.

Koronavirüs nedeniyle mevlit yapamayınca hayvanı satıp parasını bağışladı
28.04.2020 21:58 | Son Güncelleme: 28.04.2020 21:58

SAKARYA'nın Kaynarca ilçesinde, Muhsin Çiftçioğlu ve oğlu Murat Çiftçioğlu, her yıl Ramazan ayında yaptıkları mevlidi koronavirüs salgını nedeniyle yapamayınca, satın aldıkları danayı satıp parasını 'Biz Bize Yeteriz Türkiyem' kampanyasına bağışladı. 

Kaynarca İşaret Mahallesi'nde yaşayan Muhsin Çiftçioğlu (66) ve oğlu Murat Çiftçioğlu (32), her yıl Ramazan ayında hayvan keserek mahallede yaptıkları mevlidi koronavirüs salgını nedeniyle gerçekleştiremeyince, aldıkları hayvanı satıp parayı 'Biz Bize Yeteriz Türkiyem' kampanyasına bağışladı. Hayvanı 5 bin TL'ye satan aileden parayı Kaynarca Belediye Başkanı Murat Kefli teslim aldı. Murat Çiftçioğlu, 'Her sene Ramazan'da 1 dana kesip mevlit yapıyorduk. Cumhurbaşkanımızın bu sene başlattığı kampanyaya bizimde bir katkımız olsun istedik, bu sene de bir araya gelemediğimizden ve toplulukta yemek yiyemediğimizden dolayı bu danamızı bağışlıyoruz' dedi. 

Satılan hayvanın parasını kampanyaya bağışlamak üzere teslim alan Murat Kefli ise, 'Bu ailemiz her yıl Ramazan ayında dana keserek iftar yapıyorlardı. Bu yıl buna imkan olmadığı için bu gönüllerinden geçen hizmeti Cumhurbaşkanımızın başlattığı 'Biz Bize Yeteriz' kampanyasına bağışladılar. Kendilerine hem Cumhurbaşkanımız hem de şahsım adına teşekkür ediyorum. Sağ olsunlar oldukça örnek bir davranış yaptılar.? diye konuştu. 


Kaynak: DHA

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