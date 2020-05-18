Koronavirüs nedeniyle mahsur kalan göçmen işçiler, tahliye kaydında uzun kuyruklar oluşturdu - YENİ
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Koronavirüs nedeniyle mahsur kalan göçmen işçiler, tahliye kaydında uzun kuyruklar oluşturdu - YENİ

Kayıt yaptırmak için kuyrukta bekleyen işçiler Kayıt işlemleri Otobüs içinden detay Bekleyen işçiler YENİ DELHİ - Hindistan'ın Gaziabad bölgesinde koronavirüs salgını dolayısıyla mahsur kalan ve tahliye olabilmek için kayıt yaptırması gereken binlerce göçmen işçi uzun kuyruklarda bekledi.

Koronavirüs nedeniyle mahsur kalan göçmen işçiler, tahliye kaydında uzun kuyruklar oluşturdu - YENİ
18.05.2020 20:50 | Son Güncelleme: 18.05.2020 20:50

Kayıt yaptırmak için kuyrukta bekleyen işçiler

Kayıt işlemleri

Otobüs içinden detay

Bekleyen işçiler YENİ DELHİ - Hindistan'ın Gaziabad bölgesinde koronavirüs salgını dolayısıyla mahsur kalan ve tahliye olabilmek için kayıt yaptırması gereken binlerce göçmen işçi uzun kuyruklarda bekledi.

İşçiler aileleri ile birlikte geldikleri Ram Lila Meydanı'nda kendileri için tahsis edilen tren veya otobüs seferlerine kayıt yaptırabilmek için sıraya girdi.

Kaynak: AA

Güncel Manşet

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