Koronavirüs nedeniyle mahsur kalan göçmen işçiler, tahliye kaydında uzun kuyruklar oluşturdu - YENİ Kayıt yaptırmak için kuyrukta bekleyen işçiler Kayıt işlemleri Otobüs içinden detay Bekleyen işçiler YENİ DELHİ - Hindistan'ın Gaziabad bölgesinde koronavirüs salgını dolayısıyla mahsur kalan ve tahliye olabilmek için kayıt yaptırması gereken binlerce göçmen işçi uzun kuyruklarda bekledi.

Kayıt yaptırmak için kuyrukta bekleyen işçiler Kayıt işlemleri Otobüs içinden detay Bekleyen işçiler YENİ DELHİ - Hindistan'ın Gaziabad bölgesinde koronavirüs salgını dolayısıyla mahsur kalan ve tahliye olabilmek için kayıt yaptırması gereken binlerce göçmen işçi uzun kuyruklarda bekledi. İşçiler aileleri ile birlikte geldikleri Ram Lila Meydanı'nda kendileri için tahsis edilen tren veya otobüs seferlerine kayıt yaptırabilmek için sıraya girdi. Kaynak: AA