Koronavirüs nedeniyle maaşını evine getiren jandarmayı selam ve tekmil ile karşıladı
ANA SAYFA KORONAVİRÜS SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ TÜMÜ
FLASH HABER: Koronavirüs salgınında son durum ne? İşte ülke ülke tüm vakalar
Haberler ›› Güncel ›› Koronavirüs nedeniyle maaşını evine getiren jandarmayı selam ve tekmil ile karşıladı - Haberler
Derinkuyu, Nevşehir, Güncel

Koronavirüs nedeniyle maaşını evine getiren jandarmayı selam ve tekmil ile karşıladı

Nevşehir'in Derinkuyu ilçesinde yaşayan 77 yaşındaki Ahmet Gemi, maaşını getiren Mehmetçiği asker selamı ve tekmil vererek karşıladı.

10.04.2020 00:16 | Son Güncelleme: 10.04.2020 00:16
Koronavirüs nedeniyle maaşını evine getiren jandarmayı selam ve tekmil ile karşıladı

Nevşehir'in Derinkuyu ilçesinde yaşayan 77 yaşındaki Ahmet Gemi, maaşını getiren Mehmetçiği asker selamı ve tekmil vererek karşıladı.

Derinkuyu ilçesine bağlı Til köyünde yaşayan Ahmet Gemi, muhtarı arayarak 65 yaş ve üstünün sokağa çıkma yasağı bulunmasından dolayı maaşının ilçedeki banka şubesinden çekilerek kendisine teslim edilmesini talep etti.

Köy muhtarının haber vermesinin ardından Vefa Sosyal Destek Grubundaki jandarma ekipleri, Derinkuyu Ziraat Bankası Şubesinden Gemi'nin maaşını çekerek kendisine teslim etmek üzere köydeki ikametine gitti.

Jandarma ekiplerini evinin bahçesinde karşılayan Gemi, 56 yıl önce Hatay Serinyol'da askerlik yaparken komutanlarına verdiği tekmille karşıladı.

Yıllar önce ezberlediği jandarma marşını da okuyan Gemi, ekiplere teşekkür etti.

Gemi'nin heyecan yaşadığı o anlar, jandarma ekiplerince cep telefonu kamerasına kaydedildi.

Kaynak: AA

Abone Ol:
Google'da Takip Et
Paylaş:
Facebook'ta Paylaş! Twitter'da Paylaş! Whatsapp'da Paylaş!

Güncel Manşet

Haberler

WhatsApp durumunda yayınladığı kanlı fotoğrafla katilini işaret etti Haberler
WhatsApp durumunda yayınladığı kanlı fotoğrafla katilini işaret etti
Putin'den tuhaf korona sözleri! Mücadeleyi Türklerle yapılan savaşlara benzetti Haberler
Putin'den tuhaf korona sözleri! Mücadeleyi Türklerle yapılan savaşlara benzetti
DSÖ Sözcüsü'nden korona ilacı açıklaması: Heyecan verici haberler var Haberler
DSÖ Sözcüsü'nden korona ilacı açıklaması: Heyecan verici haberler var
Evli sevgilisinden ayrılan Ece Erken'den kafa karıştıran itiraf Haberler
Evli sevgilisinden ayrılan Ece Erken'den kafa karıştıran itiraf
Ekibiyle aşı için laboratuvara kapanan Türk profesörden heyecanlandıran paylaşım Haberler
Ekibiyle aşı için laboratuvara kapanan Türk profesörden heyecanlandıran paylaşım
12 ilde 20 yerleşim birimi daha koronavirüs karantinasına alındı Haberler
12 ilde 20 yerleşim birimi daha koronavirüs karantinasına alındı
Elindeki sıvıyı asansör ve kapılara süren esrarengiz kadın yakalandı
Elindeki sıvıyı asansör ve kapılara süren esrarengiz kadın yakalandı
Bill Gates'ten karamsar koronavirüs öngörüsü: Hayatın normale dönmesi 2021 sonbaharını bulur
Bill Gates'ten karamsar koronavirüs öngörüsü: Hayatın normale dönmesi 2021 sonbaharını bulur
ABC News kanalı, Pentagon'un Trump'ı koronavirüs krizinden aylar önce haberdar ettiğini yazdı
ABC News kanalı, Pentagon'un Trump'ı koronavirüs krizinden aylar önce haberdar ettiğini yazdı
Djourou, sözleşmesini fesheden Sion'u mahkemeye verdi
Djourou, sözleşmesini fesheden Sion'u mahkemeye verdi
Koronavirüs tedavisi gören Dilan Çıtak Tatlıses'e sevgilisi Levent Dörter moral konseri verdi
Koronavirüs tedavisi gören Dilan Çıtak Tatlıses'e sevgilisi Levent Dörter moral konseri verdi
Diagne'nin bir kadına sorduğu cinsel ilişki sorusu tepki çekti
Diagne'nin bir kadına sorduğu cinsel ilişki sorusu tepki çekti
Napoli, Alexander Sörloth'u transfer etmek istiyor
Napoli, Alexander Sörloth'u transfer etmek istiyor
2021 Avrupa Basketbol Şampiyonası 2022'ye ertelendi
2021 Avrupa Basketbol Şampiyonası 2022'ye ertelendi
Koronavirüsün konuşulduğu anda yaşanan Beşiktaş muhabbeti sosyal medyayı salladı
Koronavirüsün konuşulduğu anda yaşanan Beşiktaş muhabbeti sosyal medyayı salladı
İtalya Başbakanı Giuseppe Conte: Koronavirüsten dolayı Avrupa Birliği çökebilir
İtalya Başbakanı Giuseppe Conte: Koronavirüsten dolayı Avrupa Birliği çökebilir
Son Dakika: Benzine 12 kuruş, motorine ise 9 kuruş indirim geldi
Son Dakika: Benzine 12 kuruş, motorine ise 9 kuruş indirim geldi
Koronavirüs döneminde kuru yemişe talep arttı, fiyatlar yükselebilir
Koronavirüs döneminde kuru yemişe talep arttı, fiyatlar yükselebilir
Koronavirüs araştırması: Virüs kedilere bulaşabiliyor
Koronavirüs araştırması: Virüs kedilere bulaşabiliyor
Kripto paraların önünü koronavirüs salgını mı açacak? Bitay Teknoloji CEO'su yanıtladı
Kripto paraların önünü koronavirüs salgını mı açacak? Bitay Teknoloji CEO'su yanıtladı
Avrupa'da hayat normale dönüyor: 5 ülkede koronavirüs kısıtlamaları kalkıyor
Avrupa'da hayat normale dönüyor: 5 ülkede koronavirüs kısıtlamaları kalkıyor
Southampton'da futbolcular ve teknik heyet, maaş ertelemesini kabul etti
Southampton'da futbolcular ve teknik heyet, maaş ertelemesini kabul etti
Karantinadan kaçan hastanın ilginç savunması: Kimse bir şey söylemedi, çıkıp gittim
Karantinadan kaçan hastanın ilginç savunması: Kimse bir şey söylemedi, çıkıp gittim
Dünya Bankası, Türkiye'nin 2020 büyüme beklentisini yüzde 0,5'e düşürdü
Dünya Bankası, Türkiye'nin 2020 büyüme beklentisini yüzde 0,5'e düşürdü
Koronadan ölen maden işçisinin arkadaşıyla yaptığı yazışma yürek dağladı
Koronadan ölen maden işçisinin arkadaşıyla yaptığı yazışma yürek dağladı
Altını olanlar dikkat! İşte gram, çeyrek ve cumhuriyet altını fiyatları
Altını olanlar dikkat! İşte gram, çeyrek ve cumhuriyet altını fiyatları
10 milyon dolara mal olan Türkiye'nin en yüksek ve en geniş balıkçı teknesi, suya inmek için gün sayıyor
10 milyon dolara mal olan Türkiye'nin en yüksek ve en geniş balıkçı teknesi, suya inmek için gün sayıyor
Salgını kontrol altına alan Çin'de yeni tehlike: Sessiz taşıyıcılar
Salgını kontrol altına alan Çin'de yeni tehlike: Sessiz taşıyıcılar
Falcao Galatasaray'dan ayrılmayı düşünmüyor
Falcao Galatasaray'dan ayrılmayı düşünmüyor
ABD, Türkiye'ye kapasite fazlası sağlık malzemeleri için takas önerdi
ABD, Türkiye'ye kapasite fazlası sağlık malzemeleri için takas önerdi
Haber Hakkımızda Reklam Webmaster İşbirliği Künye İletişim RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya
Politika Levent Gök Abdulhamit Gül Fahrettin Koca İçişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu
Magazin Emrah Pınar Deniz İrem Derici Fahrettin Koca
Spor Fatih Terim Rüştü Reçber Bülent Uygun Radamel Falcao Cristiano Ronaldo
Daha Fazla Kadın Futbolcu Araştırma İngiltere
Şu an buradasınız: Koronavirüs nedeniyle maaşını evine getiren jandarmayı selam ve tekmil ile karşıladı - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 10.4.2020 00:22:45. #1.15#
title