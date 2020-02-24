Koronavirüs nedeniyle kozmetik sektörüne yerli üretim çağrısı

24.02.2020 13:38 | Son Güncelleme: 24.02.2020 13:38

Plat Özel Markalı Ürünler Sanayicileri ve Tedarikçileri Derneği Yönetim Kurulu Başkanı M. İmer Özer, koronavirüs nedeniyle kozmetik ve temizlik ürünlerinin tedarikinde yaşanabilecek sıkıntılara ilişkin, "Sıvı sabundan duş jeline, bulaşık deterjanından parfüme birçok ürünün ambalajında kullanılan sıvı pompaları ve püskürtme başlıkları Türkiye'de üretilmiyor ve Çin'den ithal ediliyor. Rakamlar çok yüksek olmasa bile üretimin kesintiye uğramaması için bu tip ürünlerin iç piyasada üretilmesi şart." ifadelerini kullandı.

Özer, yaptığı yazılı açıklamada, Çin'i kasıp kavuran ve şu ana kadar 2 binin üzerinde insanın hayatını kaybetmesine neden olan koronavirüs salgınının, sadece Çin ekonomisini değil, dünya ticaretini de vurduğunu aktararak, dünyanın, Çin'de yaşanan gelişmeleri diken üstünde izlerken, özellikle Çin'den ham madde, ara malı ya da nihai ürün ithalatı yapan sektörlerin bundan olumsuz etkilendiğini kaydetti.

Türkiye'nin kozmetik, kişisel bakım ve temizlik ürünleri sektörlerinin de Çin'deki koronavirüs krizinden nasibini aldığını belirten Özer, "Sıvı sabundan duş jeline, bulaşık deterjanından parfüme birçok ürünün ambalajında kullanılan sıvı pompaları ve püskürtme başlıkları Türkiye'de üretilmiyor ve Çin'den ithal ediliyor. Salgın nedeniyle Çin'den ithalat durma noktasına gelirken, kozmetikte yeni bir kriz kapıda." ifadelerini kullandı.

"Sıvı pompası ve püskürtme başlıkları ithalatı da durdu"

İmer Özer, Çin'de yaşanan krizin de gösterdiği gibi, sektörün üretiminin kesintiye uğramaması açısından bu tip ürünlerin iç piyasada üretilmesinin şart olduğunu vurgulayarak, şunları kaydetti:

"Geçen sene Türkiye, 16,7 milyon dolarlık sıvı pompaları ithalatının yüzde 81'ini oluşturan 13,4 milyon dolarlık ithalatı Çin'den gerçekleştirdi. Aynı dönemde parfüm gibi ürünlerde kullanılan püskürtme mekanizmalarının ithalatına ise 15,3 milyon dolar ödedik ve bunun da yüzde 55'ini (8,4 milyon dolar) yine Çin'den ithal ettik. Şu anda salgın nedeniyle fabrikalarda üretim yok, nakliyeler yapılamıyor. Dolayısıyla sıvı pompası ve püskürtme başlıkları ithalatı da durdu.

Çin'den sonra en fazla ithalatı yaptığımız Avrupa ülkelerinde de işler kolay değil. Firmalarımız Çin'in 3-5 katı daha pahalı fiyata ithal etmek zorunda kalacak. Üstelik Avrupa'da hızla artan talebe yetecek kapasite de yok. Stoklardaki ürünler ise ancak haziran ayına kadar yeter. Çin'den ithalat bu tarihe kadar başlamazsa yeni bir kriz kapıda. Çin'deki salgından ders almalıyız. Rakamlar çok yüksek olmasa bile üretimin kesintiye uğramaması için bu tip ürünlerin iç piyasada üretilmesi şart."

Tüketicilere uyarı

Plat Özel Markalı Ürünler Sanayicileri ve Tedarikçileri Derneği Yönetim Kurulu Başkanı Özer, temizlik ve hijyenin her zamankinden daha fazla önem kazandığı bir dönemde böyle bir krizin yaşanmasının tüketicileri de olumsuz etkileyeceğini belirterek, "Tüketiciler, sıvı sabunların pompalarını saklamalı, ilerleyen aylarda gerekmesi halinde tekrar kullanmalı." ifadesini kullandı.

Kaynak: AA