Koronavirüs nedeniyle kapalı olan sılayolu ülkelerinden sınır geçişlerine izin çıktı Avrupa'da Türk nüfusunun yoğun bulunduğu ülkelerde seyahat kısıtlamaları yavaş yavaş kaldırılıyor.

Avrupa'da Türk nüfusunun yoğun bulunduğu ülkelerde seyahat kısıtlamaları yavaş yavaş kaldırılıyor. Avusturya ve Almanya'nın ardından Sırbistan, Bulgaristan ve Yunanistan ortak karar aldı. 1 Haziran'dan itibaren bu ülkelerde dolaşım yasağı kalkacak. Bu Avrupa ülkeleri arasında seyahat eden kişilere, 14 günlük karantina tedbiri uygulanmayacak. Seyahat eden kişiler koronavirüsü taşımadıklarını beyan etmek zorunda olacak. Turizmin canlanması için alınan karara henüz Romanya katılmadı.

Kaynak: DHA