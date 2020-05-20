Koronavirüs nedeniyle kapalı olan sılayolu ülkelerinden sınır geçişlerine izin çıktı
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Koronavirüs nedeniyle kapalı olan sılayolu ülkelerinden sınır geçişlerine izin çıktı

Avrupa'da Türk nüfusunun yoğun bulunduğu ülkelerde seyahat kısıtlamaları yavaş yavaş kaldırılıyor.

Koronavirüs nedeniyle kapalı olan sılayolu ülkelerinden sınır geçişlerine izin çıktı
20.05.2020 16:29 | Son Güncelleme: 20.05.2020 16:29

Avrupa'da Türk nüfusunun yoğun bulunduğu ülkelerde seyahat kısıtlamaları yavaş yavaş kaldırılıyor. Avusturya ve Almanya'nın ardından Sırbistan, Bulgaristan ve Yunanistan ortak karar aldı. 1 Haziran'dan itibaren bu ülkelerde dolaşım yasağı kalkacak. Bu Avrupa ülkeleri arasında seyahat eden kişilere, 14 günlük karantina tedbiri uygulanmayacak. Seyahat eden kişiler koronavirüsü taşımadıklarını beyan etmek zorunda olacak. Turizmin canlanması için alınan karara henüz Romanya katılmadı.


Kaynak: DHA

Dünya Manşet

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