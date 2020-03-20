KORONAVİRÜS NEDENİYLE İŞLERİNİN AZALDIĞINI BELİRTEN TAKSİCİLERDEN EYLEM
ANA SAYFA KORONAVİRÜS SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ TÜMÜ
Haberler ›› Güncel ›› KORONAVİRÜS NEDENİYLE İŞLERİNİN AZALDIĞINI BELİRTEN TAKSİCİLERDEN EYLEM - Haberler
Güncel

KORONAVİRÜS NEDENİYLE İŞLERİNİN AZALDIĞINI BELİRTEN TAKSİCİLERDEN EYLEM

Esenyurt ve Beylikdüzü'nde çalışan taksiciler koronavirüs nedeniyle işlerinin azaldığını ve taksi kiralarını ödemekte güçlük çektiklerini belirterek, eylem yaptı.

20.03.2020 12:21 | Son Güncelleme: 20.03.2020 12:21
KORONAVİRÜS NEDENİYLE İŞLERİNİN AZALDIĞINI BELİRTEN TAKSİCİLERDEN EYLEM

Esenyurt ve Beylikdüzü'nde çalışan taksiciler  koronavirüs nedeniyle işlerinin azaldığını ve taksi kiralarını ödemekte güçlük çektiklerini belirterek, eylem yaptı. Konvoy yapıp, pazar alanında toplanan taksicilere "1 metre kuralı" hatırlatılarak  ayrı durmaları istendi.

Esenyurt ve Beylikdüzü'nde çalışan taksiciler son günlerde Türkiye'de de görülen koronavirüs nedeniyle müşteri sayısında büyük düşüş yaşadıklarını söyleyerek, taksi kira ücretlerinin düşürülmesini istedi. Konvoy halinde duraklarından çıkan ve korna çalarak bir süre tur atan yaklaşık 200 taksici Beylikdüzü pazar alanında eylem yaptı. 

"1 METRE KURALI" UYARISIAlanda toplanan taksicilere koronavirüs nedeniyle önlem amaçlı birer metre aralıklarla durmaları, bir arada durmamaları yönünde uyarı yapıldı. Burada basın mensuplarına açıklama yapan taksi sürücüleri son dönemde koronavirüs nedeniyle insanların evlerinden çıkmadığını bu yüzden azalan müşteri sayısı nedeniyle taksi kiralarını ödeyemediklerini dile getirdi.

"ŞU AN TAMAMEN PLAKA SAHİBİNE ÇALIŞIYORUZ"Koronavirüs nedeniyle müşterileri sayısının büyük oranda düştüğünü dile getiren ve toplanan taksicileri temsilen konuşma yapan taksici Yunus Başboğa, "9 bin lira kira veriyoruz. Şoförler kendi sigortalarını yatırıyor. Kurtaramadığı için de 3 durak çalışıyor. Bunlara günlük toplam 75 lira para ödüyor. 500 lira da araç sahibi istiyor. Plaka sahibine de araç sahibi 350 lira ödüyor.  Buradaki gayemiz kazanç varsa herkes kazansın. Zarar varsa herkes bu sıkıntıyı çeksin.  Bu genel bir sıkıntı tüm dünyada oluşmuş bir şey.  Bu krizi hep birlikte atlatmak, paylaşmak istiyoruz. Bu görev devlet büyüklerimizden başlıyor. İBB başkanımızın sözü vardı piyasaya plaka sürülecekti bu 9 bin liralık fiyat aşağı çekilecekti. Bu söz daha gerçekleşmedi. İleride gerçekleşebilir ayrı bir şey. Şoförler para kazanmak için adeta yarışıyor. Kaza riski artıyor.  Önceden az da olsa günü kurtarıyorduk ama biz şu an tamamen plaka sahibine çalışıyoruz. Araç sahibine çalışıyoruz.  Onların parasında gözümüz yok. Kazanacağız ki kazansınlar" diye konuştu.

SAĞLIK ÇALIŞANLAR UNUTULMADIEylem sırasında sağlık çalışanları da unutulmadı. Özverili çalışmaları nedeniyle sağlık çalışanları 1 dakika boyunca alkışlandı. Eylemlerini tamamlayan taksiciler daha sonra yine korna çalarak konvoy halinde alandan ayrıldı.

Görüntü Dökümü: -------------------Taksicilerin konvoyu-Taksicilerin toplanması-Alandan görüntü-Taksi ve taksicilerden görüntü-1 metre kuralı uyarısı-Taksicilerle röportaj-Sağlık çalışanlarının alkışlanması

-Konvoyların alandan çıkışı


- İstanbul

Kaynak: DHA

Paylaş
Google'da Takip Et Facebook'ta Paylaş! Twitter'da Paylaş! Whatsapp'da Paylaş! Instagram Sayfası

Güncel Manşet

Haberler

Konuşma metninde yer alan 'korona' ifadesinin üstünü çizip kendi taktığı ismi yazdı Haberler
Konuşma metninde yer alan "korona" ifadesinin üstünü çizip kendi taktığı ismi yazdı
İran'da can kayıpları sürüyor! Son 24 saatte 149 kişi hayatını kaybetti Haberler
İran'da can kayıpları sürüyor! Son 24 saatte 149 kişi hayatını kaybetti
Milyonların gözünü çevirdiği infaz düzenlemesinde son aşamaya gelindi Haberler
Milyonların gözünü çevirdiği infaz düzenlemesinde son aşamaya gelindi
Yasağa rağmen düğün yapan çift ve davetliler karantinaya alındı Haberler
Yasağa rağmen düğün yapan çift ve davetliler karantinaya alındı
Yüzlerce taksiciden koronavirüs eylemi! Tek istekleri var Haberler
Yüzlerce taksiciden koronavirüs eylemi! Tek istekleri var
Diyanet İşleri Başkanı bir kez daha uyardı: Cemaatte ısrar caiz değil Haberler
Diyanet İşleri Başkanı bir kez daha uyardı: Cemaatte ısrar caiz değil
Koronavirüs nedeniyle maske ve kolonya dağıtımı başlıyor! Ayrıca ihtiyaç sahiplerine para yardımı yapılacak
Koronavirüs nedeniyle maske ve kolonya dağıtımı başlıyor! Ayrıca ihtiyaç sahiplerine para yardımı yapılacak
Son dakika: Rusya'dan tüm dünyayı sevindiren açıklama: Koronavirüs aşısının testine başlandı
Son dakika: Rusya'dan tüm dünyayı sevindiren açıklama: Koronavirüs aşısının testine başlandı
Çinli yetkililer, salgın tehlikesine ilk kez dikkat çeken doktorun ailesinden özür diledi
Çinli yetkililer, salgın tehlikesine ilk kez dikkat çeken doktorun ailesinden özür diledi
Son Dakika: İstanbul Adalet Sarayı'nda bir hakimin eşinin koronavirüs testi pozitif çıktı
Son Dakika: İstanbul Adalet Sarayı'nda bir hakimin eşinin koronavirüs testi pozitif çıktı
Koronavirüste ortalama taburcu olma ve ortalama ölüm süresi belli oldu
Koronavirüste ortalama taburcu olma ve ortalama ölüm süresi belli oldu
Son dakika: Tarımsal destek kapsamında üreticilere 1,5 milyar lira ödeme yapılacak
Son dakika: Tarımsal destek kapsamında üreticilere 1,5 milyar lira ödeme yapılacak
İstanbullu evden çıkmayınca Sultangazi haricinde tüm ilçelerin hava kalitesi düzeldi
İstanbullu evden çıkmayınca Sultangazi haricinde tüm ilçelerin hava kalitesi düzeldi
İşte Türkiye'de koronavirüsten ölen kişilerin yaş ortalaması
İşte Türkiye'de koronavirüsten ölen kişilerin yaş ortalaması
Tokat'taki bir market zinciri koronavirüs için şeffaf branda ile önlem aldı
Tokat'taki bir market zinciri koronavirüs için şeffaf branda ile önlem aldı
Beşiktaş Belediye'si koronavirüs önlemleri kapsamında nikah törenlerine yeni düzenleme getirdi
Beşiktaş Belediye'si koronavirüs önlemleri kapsamında nikah törenlerine yeni düzenleme getirdi
Son Dakika: Hazine ve Maliye Bakanlığı, 2 bin kişiyi işe alacak
Son Dakika: Hazine ve Maliye Bakanlığı, 2 bin kişiyi işe alacak
Ellerini boyayarak doğru el yıkama tekniğini gösterdi
Ellerini boyayarak doğru el yıkama tekniğini gösterdi
Son dakika: Koronavirüs testi yaptıranlar test sonuçlarına e-Nabız uygulamasından ulaşabilecek
Son dakika: Koronavirüs testi yaptıranlar test sonuçlarına e-Nabız uygulamasından ulaşabilecek
İtalya'da bir muhabir koronavirüs hastalarının bulunduğu hastaneye girdi
İtalya'da bir muhabir koronavirüs hastalarının bulunduğu hastaneye girdi
Son dakika: Koronavirüs sebebiyle hayatını kaybedenlerin sayısı 10 bin 30'a yükseldi
Son dakika: Koronavirüs sebebiyle hayatını kaybedenlerin sayısı 10 bin 30'a yükseldi
Son Dakika: 2019 yılında Türkiye'de işsiz sayısı 932 bin kişi arttı
Son Dakika: 2019 yılında Türkiye'de işsiz sayısı 932 bin kişi arttı
Arkadaşına mesaj atarak eşinin yerini tespit eden adam, boşanmak üzere olduğu karısını öldürdü
Arkadaşına mesaj atarak eşinin yerini tespit eden adam, boşanmak üzere olduğu karısını öldürdü
Koronafobi, koronavirüs salgınından daha hızlı yayılıyor
Koronafobi, koronavirüs salgınından daha hızlı yayılıyor
Konyalı eczacı, koronavirüse karşı brandayla önlem aldı
Konyalı eczacı, koronavirüse karşı brandayla önlem aldı
40 milyon insanın yaşadığı eyalette koronavirüs sebebiyle sokağa çıkma yasağı getirildi
40 milyon insanın yaşadığı eyalette koronavirüs sebebiyle sokağa çıkma yasağı getirildi
Koronavirüs salgını nedeniyle aynı aileden 4 kişi yaşamını yitirdi
Koronavirüs salgını nedeniyle aynı aileden 4 kişi yaşamını yitirdi
Koronavirüsün kaynağı Çin'de 2 gündür yeni vaka tespit edilmedi
Koronavirüsün kaynağı Çin'de 2 gündür yeni vaka tespit edilmedi
Erdoğan'ın sözleriyle duygulanan Fahrettin Koca, gözyaşlarına hakim olamadı
Erdoğan'ın sözleriyle duygulanan Fahrettin Koca, gözyaşlarına hakim olamadı
Sağlık çalışanlarını alkışlayan Engin Altay'ın fotoğrafında menfezi kapatmış olması dikkat çekti
Sağlık çalışanlarını alkışlayan Engin Altay'ın fotoğrafında menfezi kapatmış olması dikkat çekti
Haber Hakkımızda Reklam Webmaster İşbirliği Künye İletişim RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya
Politika Akif Ersoy Ali Babacan Fahrettin Koca Süleyman Soylu Recep Tayyip Erdoğan
Magazin Yalın Tom Hanks Demet Akalın Defne Samyeli
Spor Falcao Okan Buruk Metin Oktay Bülent Korkmaz Fernando Muslera
Daha Fazla Ateş Karar Wuhan Futbol
Şu an buradasınız: KORONAVİRÜS NEDENİYLE İŞLERİNİN AZALDIĞINI BELİRTEN TAKSİCİLERDEN EYLEM - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 20.3.2020 13:50:47. #1.15#
title