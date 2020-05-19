Koronavirüs nedeniyle ibadete kapalı olan Çamlıca Camii bu sene Kadir Gecesi'nde boş kaldı
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Koronavirüs nedeniyle ibadete kapalı olan Çamlıca Camii bu sene Kadir Gecesi'nde boş kaldı

Koronavirüs nedeniyle ibadete kapalı olan Çamlıca Camii bu sene Kadir Gecesi'nde boş kaldı Çamlıca Camii Kadir Gecesi'nde havadan görüntülendi.

Koronavirüs nedeniyle ibadete kapalı olan Çamlıca Camii bu sene Kadir Gecesi'nde boş kaldı
19.05.2020 23:04 | Son Güncelleme: 19.05.2020 23:04

Koronavirüs nedeniyle ibadete kapalı olan Çamlıca Camii bu sene Kadir Gecesi'nde boş kaldı

İSTANBUL - Çamlıca Camii Kadir Gecesi'nde havadan görüntülendi.

Koronavirüs nedeniyle ibadete kapalı olan Çamlıca Camii bu sene Kadir Gecesi'nde boş kaldı. Ezan okunan Çamlıca Camii'nde dualar edildi. Caminin mahyasında 'Kadir Gecemiz Mübarek Olsun' yazıldığı görüldü. Kadir Gecesi'nin 19 Mayıs Gençlik ve Spor Bayramı'na denk gelmesinden dolayı ara ara mahyasına Türk bayrağı yansıtıldı. Öte yandan Çamlıca Camii, Kadir gecesi havadan görüntülendi. Cami manzarasıyla kendine bir kez daha hayran bıraktı.

Kaynak: İHA

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