Koronavirüs nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısı 11 bini aştı
Dünya genelinde yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınında can kaybı 11 bini aştı.
21.03.2020 09:37 | Son Güncelleme: 21.03.2020 09:37
Dünya genelinde yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınında can kaybı 11 bini aştı.
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Kaynak: Dunya.com