Koronavirüs nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısı 81'e yükseldi; Çin Başbakanı Vuhan'da
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Koronavirüs nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısı 81'e yükseldi; Çin Başbakanı Vuhan'da

Çin'in Vuhan kentinde ortaya çıkarak hızla yayılan yeni koronavirüs nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısı 81'e yükseldi, virüsün bulaştığı 461 kişininse durumunun ağır olduğu belirtiliyor.

27.01.2020 10:28 | Son Güncelleme: 27.01.2020 10:28
Koronavirüs nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısı 81'e yükseldi; Çin Başbakanı Vuhan'da

Çin'in Vuhan kentinde ortaya çıkarak hızla yayılan yeni koronavirüs nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısı 81'e yükseldi, virüsün bulaştığı 461 kişininse durumunun ağır olduğu belirtiliyor.


Çin Başbakanı Li Kıçiang, pazartesi günü salgın önleme çalışmalarını denetlemek üzere ülkedeki yeni koronavirüsün (2019-nCoV) çıktığı Vuhan kentine gitti. Euronews.com'da Görüntüle

Kaynak: Euronews.com

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