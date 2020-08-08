Koronavirüs nedeniyle hayatını kaybedenler için mezar yeri hazırlığı - SAN Belediye ekiplerinin başkent San Salvador'daki belediye mezarlığında olası koronavirüs (Kovid-19) ölümleri için yaptığı hazırlıklar görüntülendi.

Belediye ekiplerinin başkent San Salvador'daki belediye mezarlığında olası koronavirüs (Kovid-19) ölümleri için yaptığı hazırlıklar görüntülendi. Orta Amerika ülkesi El Salvador Cumhuriyeti'nde 500'den fazla kişinin öldüğü, 20.000'e yakın koronavirüs vakası olduğu doğrulandı. Salgın nedeniyle son 24 saatte 434 yeni vaka ve16 kişinin de hayatını kaybettiği bildirildi. Kaynak: AA