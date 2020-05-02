Koronavirüs nedeniyle göremediği dedesi için gözyaşı döktü

SAMSUN'da yaşayan 3 yaşındaki Derin Gökcan, koronavirüs nedeniyle göremediği dedesi için gözyaşı döktü.

SAMSUN'da yaşayan 3 yaşındaki Derin Gökcan, koronavirüs nedeniyle göremediği dedesi için gözyaşı döktü. Bu sırada annesinin cep telefonu ile görüntülediği küçük kızın bu hali, sosyal medyada ilgi gördü.

Samsun'da yaşayan Ufuk ve Mahmure Gökcan çiftinin 3 yaşındaki kızları Derin Gökcan, koronavirüs nedeniyle bir süredir tedbir amacıyla evlerine gelemeyen dedesini özledi. Küçük çocuğun, "Dedem gelmedi, dedemi istiyorum" diyerek ağlaması, annesi tarafından cep telefonunun kamerasıyla görüntülendi. Dedesini görmek için ağlayan Derin Gökcan'ın paylaşılan videosu, sosyal medyada ilgi gördü.

Kaynak: DHA