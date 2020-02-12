Koronavirüs nedeniyle Formula 1'in Çin etabı ertelendi
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Koronavirüs nedeniyle Formula 1'in Çin etabı ertelendi

Formula 1 Dünya Şampiyonası'nda sezonun 4. etabı Çin Grand Prix'si, yeni tip koronavirüs salgını nedeniyle ertelendi.

12.02.2020 17:00 | Son Güncelleme: 12.02.2020 17:00
Koronavirüs nedeniyle Formula 1'in Çin etabı ertelendi

Formula 1 'nda sezonun 4. etabı Çin Grand Prix'si, yeni tip koronavirüs salgını nedeniyle ertelendi.


Formula 1'in internet sitesinde yer alan açıklamada, 17-19 Nisan'da Çin'in Şanghay kentinde düzenlenmesi planlanan etabın, artan sağlık endişeleri yüzünden ve Dünya Sağlık Örgütü'nün aldığı "uluslararası acil durum" kararı göz önünde bulundurularak söz konusu tarihlerde yapılmayacağı belirtildi. Euronews.com'da Görüntüle

Kaynak: Euronews.com

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