Koronavirüs nedeniyle faaliyetine ara veren tekstil fabrikası yeniden açıldı İnebolu ilçesinde yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını nedeniyle faaliyetine ara veren tekstil fabrikası yeniden üretime başladı.

İnebolu ilçesinde yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını nedeniyle faaliyetine ara veren tekstil fabrikası yeniden üretime başladı.

Nisan ayından bu yana kapalı olan tekstil fabrikasında çalışan 250 işçi, işbaşı yaptı.

Fabrika müdürü Zeki Altıntaş, AA muhabirine yaptığı açıklamada, ilçede en fazla istihdamı sağlayan firma olduklarını, Avrupa ülkelerine de ihracat gerçekleştirdiklerini söyledi.

Salgın nedeniyle nisan ayında üretime ara verdiklerini belirten Altıntaş, "Dünyayı etkileyen pandemi döneminde 2 ay kadar kapalı kaldık. Haziran itibarıyla salgınla ilgili tüm tedbirleri alarak tam istihdam ile tekrar işimize başladık." dedi.

Üretim ve ihracat kapasitelerinden hiçbir şey kaybetmeden çalışmaya başladıklarını dile getiren Altıntaş, şunları kaydetti:

"İngiltere ve İspanya'ya ihracat gerçekleştiriyoruz. Amacımız hiçbir işçimizi mağdur etmeden ihracatımıza kaldığı yerden devam ederek başka ülkelere de açılmaktır. Bu kapsamda diğer Avrupa ülkelerinden yeni yeni teklifler alıyoruz. Yeni bir müşterimiz daha oldu. Onun için de üretime başlamış durumdayız. Fabrikamızdan Avrupa'ya ayda 60- 70 bin kadar ürün ihracatı yapıyoruz."

Kaynak: AA