Koronavirüs nedeniyle evden çıkamayanları ücretsiz tıraş ediyor
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Koronavirüs nedeniyle evden çıkamayanları ücretsiz tıraş ediyor

DİYARBAKIR'da berber Resul Yılmaz (21), koronavirüs nedeniyle sokağa çıkma yasağı getirilen 65 yaş üstü ve kronik hasta ile çocukları evlerinde ücretsiz tıraş ediyor.

Koronavirüs nedeniyle evden çıkamayanları ücretsiz tıraş ediyor
19.05.2020 10:09 | Son Güncelleme: 19.05.2020 10:09

DİYARBAKIR'da berber Resul Yılmaz (21), koronavirüs nedeniyle sokağa çıkma yasağı getirilen 65 yaş üstü ve kronik hasta ile çocukları evlerinde ücretsiz tıraş ediyor.

Diyarbakır'da hasta, yaşlı ve bedensel engellilerin evlerine giderek saç tıraşlarını ücretsiz yapan berber Resul Yılmaz, şimdi ise koronavirüs salgını nedeniyle sokağa çıkma yasağı getirilen 65 yaş üstü ve kronik hastalar ile 20 yaş altındakilerin kapı kapı dolaşarak bayram tıraşlarını yapıyor.Önlük giyip, maske, siperlik ve eldiven takarak tıraş eden Yılmaz, tek kullanımlık malzemeler kullanıyor. Tıraş malzemelerini dezenfekte edip, tıraş ettiği kişiye maske takarak işleme başlayan Yılmaz'ın uygulamasında hem gençler hem de yaşlılar memnuniyetlerini ifade etti.  YAŞLILARI İFTAR SONRASI ZİYARET EDİYORİftar sonrası 65 yaş üstü ve kronik hastaları evlerine giderek ücretsiz tıraş ettiğini ifade eden Resul Yılmaz, şunları söyledi: "10 yıllık kuaförüm. 4 yıldan fazladır Diyarbakır'da engelli ve yaşlı vatandaşların evlerine giderek hiçbir ücret almadan onları tıraş ediyorum. Şu anda koronavirüs nedeniyle evlerinden çıkamayan 20 yaş altı grup ve 65 yaş üstü ile kronik hastaların tıraş ihtiyaçlarını karşılamak için harekete geçtim. Çalıştığım iş yerini bırakıp, kapı kapı dolaşıp bu uygulamayı yapıyorum. Gündüz 20 yaş altı grubu, iftardan sonra ise 65 yaş üstü vatandaşlarımız dışarı çıkamadığı için evlerine gidip ücretsiz tıraşlarını yapıp hayır dualarını alıyorum."

Tıraşı olan çocuklar ve aileleri de bu durumdan oldukça memnun. Tıraş olan çocuklardan Mehmet Çelik (11), "Koronavirüs nedeniyle sokağa kısıtlamamız var. Saçım çok uzamıştı. Resul Ağabey, gelip kapımızı çaldı ve beni tıraş etti. Ondan Allah razı olsun, çok teşekkür ediyorum kendisine" dedi.


Kaynak: DHA

Güncel Manşet

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