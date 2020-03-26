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Avcılar, Genç, Ekonomi

Koronavirüs nedeniyle evde kalırken hareketli bir yaşam sürdürülmeli

Medicana Avcılar Hastanesi Fizik Tedavi ve Rehabilitasyon Uzmanı Dr. Niymet Firdevs Fırıncı, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını nedeniyle evde kalırken yaşa ve vücut direncine paralel olarak hareketli bir yaşamın sürdürülmesi gerektiğini belirterek, "Daha önce öğrendiğimiz egzersizler...

26.03.2020 09:14 | Son Güncelleme: 26.03.2020 09:14
Koronavirüs nedeniyle evde kalırken hareketli bir yaşam sürdürülmeli

Medicana Avcılar Hastanesi Fizik Tedavi ve Rehabilitasyon Uzmanı Dr. Niymet Firdevs Fırıncı, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını nedeniyle evde kalırken yaşa ve vücut direncine paralel olarak hareketli bir yaşamın sürdürülmesi gerektiğini belirterek, "Daha önce öğrendiğimiz egzersizler varsa bunları devam ettirelim." ifadesini kullandı.

Medicana'dan yapılan açıklamada, Kovid-19 salgını nedeniyle evlere sığınılan şu günlerde, evlerin tüm bir yaşam alanı olarak görülmesi ve vücudu koruyup kollayarak günlük yaşam aktivitelerine devam edilmesi gerektiği belirtildi.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Medicana Avcılar Hastanesi Fizik Tedavi ve Rehabilitasyon Uzmanı Dr. Fırıncı, Kovid-19 virüsünden dolayı evde dikkat edilecek noktalara ilişkin bilgiler verdi.

Fırıncı, vücudun direncini artıracak besinlerin tüketilmesi ancak aşırı yenilmemesi gerektiğini belirterek, "Kilo alımını artıracak şekilde yiyip içmeyelim. Protein, karbonhidrat ve yağ üçlüsünü dengeli bir şekilde yiyelim. D vitamini açısından zengin gıdaları mutlaka öğünlerimize ekleyelim. Hatta tespit edilmiş bir eksiklik varsa D vitamini tedavisini mutlaka alalım. Güneşli günlerde özellikle öğleden sonra pencerelerimizi açıp 15 dakikalık güneş banyoları alalım. Yaşa ve vücut direncine paralel olarak hareketli bir yaşam sürmeye çalışalım. Daha önce öğrendiğimiz egzersizler varsa bunları devam ettirelim." ifadelerini kullandı.

Uzun uzun oturmaktan ve yatmaktan kaçınılması gerektiğini vurgulayan Fırıncı, "Evde yapılan pek çok hobi oturmayı gerektirir. Bu yüzden yarım saatten fazla oturmamaya ve ayağa kalkıp dolaşmaya ya da germe egzersizleri yapmaya başlayalım. Genç insanların hazır eve kapanmışken her işi bitirme hevesleri de uzun süre ayakta durmaya yol açacaktır. Birikmiş işlerimizi yaparken 30 dakikadan fazla ayakta kalmamaya dikkat edip kısa molalar verelim, oturalım." değerlendirmesinde bulundu.

Kronik hastalığı olanlara uyarılar

Dr. Niymet Firdevs Fırıncı, bu dönemde çok ciddi hastalık belirtileri olmadıkça hastanelere gidilmemesi gerektiğini, mutlak ihtiyaç olmadıkça fizik tedavi seanslarına girilmemesi gerektiğini bildirdi.

Salgın sürecinde ağrıların ilaçlar yardımıyla ancak yine doktor tavsiyesi ile tedavi edilmesi gerektiğini vurgulayan Fırıncı, şunları kaydetti:

"Genç ve kronik bir hastalığı olmayan insanlar için bu kadarı yeterli olacaktır. Kronik hastalık nedeniyle kısıtlanmışsanız ya da sürekli fiziksel bir engeliniz varsa günlük yaşam aktivitelerinizde yardım almak zorundasınızdır. Sürekli bir yardımcınız varsa tedavinizi ve egzersizlerinizi onlar yaptıracaktır. Dışarıdan yardım almanız gerektiğinde mutlaka sosyal yardım birimlerine telefonla başvurunuz, sokağa çıkıp kendi başınıza iş görmeye ya da hastaneye gitmeye çalışmayınız. Ev kazalarına ve düşmeye karşı gerekli önlemleri alınız."

Kaynak: AA

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