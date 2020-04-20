Koronavirüs Nedeniyle Ekmeğini Drone ile Aldı Korona günlerinde kimileri market alışverişi yapmak için drone'larını kullanıyor. Rize'de yaşayan Murat Namlı da salgından korunmak için teknolojiyi iyi kullananlardan biri.

Korona günlerinde kimileri market alışverişi yapmak için drone'larını kullanıyor. Rize'de yaşayan Murat Namlı da salgından korunmak için teknolojiyi iyi kullananlardan biri. Namlı, koronavirüs salgını süresince sıklıkla yapılan "EvdeKalın!" çağrılarına uydu ve ekmek alışverişini drone ile yaptı. İşte o görüntüler

Koronavirüs salgını nedeniyle birçok insan alışverişini online yapıyor. Genellikle alışverişlere internet üzerinden veye temassız ödeme şekliyle yapılıyor, son teknolojiye sahip olanlar alışverişi üst noktaya taşıyor. Daha önce drone ile market alışverişi yapan bir vatandaşın haberini sizlerle paylaşmıştık. Olay Rize'de tekrarladı.

Rize'nin Pazar ilçesi Kirazlık Mahallesi'nde yaşayan Murat Namlı adlı vatandaş, salgın nedeniyle ekmek almak için drone'unu kullandı. Dokuzuncu kattaki evinin balkonuna çıkan Namlı, drone'u 700 metre mesafedeki markete uçurdu. Market sahibini telefonla arayarak siparişini drone'a bağlamasını istedi. Ekmek, drone sahibinin evine kadar düşmeden ulaştı.

Koronavirüs salgını nedeniyle "Evde Kal" çağrılarına uyan vatandaşlardan biri olarak Namlı, "Evden çıkamayınca teknolojik imkanlardan yararlanıyorum." dedi.