Koronavirüs nedeniyle dünyada 290 milyondan fazla öğrenci okula ara verdi
Haberler » Dünya » Koronavirüs nedeniyle dünyada 290 milyondan fazla öğrenci okula ara verdi - Haberler

Koronavirüs nedeniyle dünyada 290 milyondan fazla öğrenci okula ara verdi

Birleşmiş Milletler, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını nedeniyle 290 milyonu aşkın öğrencinin eğitiminin aksadığını açıkladı. UNESCO'dan yapılan açıklamaya göre, nedeniyle 13 ülkede bütün okullar kapatılırken, 9 ülkede okullar kısmen kapatıldı

06.03.2020 07:43 | Son Güncelleme: 06.03.2020 07:43
Koronavirüs nedeniyle dünyada 290 milyondan fazla öğrenci okula ara verdi

, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını nedeniyle 290 milyonu aşkın öğrencinin eğitiminin aksadığını açıkladı.


Birleşmiş Milletler Eğitim Bilim ve Kültür Örgütünden (UNESCO) yapılan açıklamaya göre, Kovid-19 salgını nedeniyle 13 ülkede bütün okullar kapatılırken, 9 ülkede okullar kısmen kapatıldı. Euronews.com'da Görüntüle

Kaynak: Euronews.com

Haberler.com Google NewsTakip Et Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder Instagram SayfasıTakip Et

Manşet

Haberler