Koronavirüs nedeniyle dünyada 290 milyondan fazla öğrenci okula ara verdi

06.03.2020 07:43 | Son Güncelleme: 06.03.2020 07:43

Birleşmiş Milletler, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını nedeniyle 290 milyonu aşkın öğrencinin eğitiminin aksadığını açıkladı.



Birleşmiş Milletler Eğitim Bilim ve Kültür Örgütünden (UNESCO) yapılan açıklamaya göre, Kovid-19 salgını nedeniyle 13 ülkede bütün okullar kapatılırken, 9 ülkede okullar kısmen kapatıldı. Euronews.com'da Görüntüle