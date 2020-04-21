Koronavirüs nedeniyle depresyon belirtisi gösteren profesyonel futbolcu sayısı ikiye katlandı
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Koronavirüs nedeniyle depresyon belirtisi gösteren profesyonel futbolcu sayısı ikiye katlandı

Yeni tip koronavirüs salgını nedeniyle futbol turnuvaları askıya alındı, bu sürede depresyon semptomları gösteren profesyonel oyuncu sayısı iki kat arttı. Bazı futbolcular, izolasyon ve gelecek endişesi yüzünden depresyon belirtileri göstermeye başladı

21.04.2020 07:39 | Son Güncelleme: 21.04.2020 07:39
Koronavirüs nedeniyle depresyon belirtisi gösteren profesyonel futbolcu sayısı ikiye katlandı

Yeni tip koronavirüs salgını nedeniyle futbol turnuvaları askıya alındı, bu sürede depresyon semptomları gösteren profesyonel oyuncu sayısı iki kat arttı.

Uluslararası Profesyonel Futbolcular Birliği'nden (FIFPro) yapılan açıklamaya göre, Amsterdam Üniversitesi ile ortaklaşa düzenlenen ankette bin 134'ü erkek, 468'i kadın toplam bin 602 profesyonel oyuncuya salgınla ilgili sorular soruldu. Euronews.com'da Görüntüle

Kaynak: Euronews.com

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