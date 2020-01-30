Koronavirüs nedeniyle Çin'e uçak seferlerini tamamen durduran ve kısmen azaltan havayolu şirketleri
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Koronavirüs nedeniyle Çin'e uçak seferlerini tamamen durduran ve kısmen azaltan havayolu şirketleri

Koronavirüs salgının baş göstermesinin ardından havayolu şirketleri Çin'e düzenledikleri seferleri birer birer iptal ediyor.

30.01.2020 17:34 | Son Güncelleme: 30.01.2020 17:34
Koronavirüs nedeniyle Çin'e uçak seferlerini tamamen durduran ve kısmen azaltan havayolu şirketleri

salgının baş göstermesinin ardından havayolu şirketleri Çin'e düzenledikleri seferleri birer birer iptal ediyor.


İşte dünya genelinde Çin'e uçuşlarını durduran şirketler Euronews.com'da Görüntüle

Kaynak: Euronews.com

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