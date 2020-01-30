Koronavirüs nedeniyle Çin'e uçak seferlerini tamamen durduran ve kısmen azaltan havayolu şirketleri
Koronavirüs salgının baş göstermesinin ardından havayolu şirketleri Çin'e düzenledikleri seferleri birer birer iptal ediyor.
30.01.2020 17:34 | Son Güncelleme: 30.01.2020 17:34
Koronavirüs salgının baş göstermesinin ardından havayolu şirketleri Çin'e düzenledikleri seferleri birer birer iptal ediyor.
İşte dünya genelinde Çin'e uçuşlarını durduran şirketler Euronews.com'da Görüntüle
Kaynak: Euronews.com