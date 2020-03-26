Koronavirüs nedeniyle camilerden bugün de dua edildi YATSI ezanı sonrasında koronavirüs salgınının son bulması ve virüse yakalanan hastaların şifa bulması için yapılan dualara devam edildi.

YATSI ezanı sonrasında koronavirüs salgınının son bulması ve virüse yakalanan hastaların şifa bulması için yapılan dualara devam edildi.

Diyanet İşleri Başkanı Prof. Dr. Ali Erbaş'ın talimatıyla başlayan yeni tip koronavirüs salgınının son bulması ve virüse yakalanan hastaların şifa bulması için yatsı ezanı sonrasında dua edilmesine devam edildi. Yatsı ezanı sonrasında camilerden yükselen dualarda, koronavirüs ile mücadele eden sağlık görevlilerine kolaylıklar temennisinde bulunulurken virüsün sonlanması ve hastaların şifa bulması için dua edildi.

- İstanbul

Kaynak: DHA