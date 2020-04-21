Koronavirüs nedeniyle bir köy karantinaya alındı
Karabük'te, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında Cumayanı köyü karantina altına alındı.
21.04.2020 14:14 | Son Güncelleme: 21.04.2020 14:16
Karabük'te, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında Cumayanı köyü karantina altına alındı.
Valilikten yapılan açıklamada, merkeze bağlı Cumayanı köyünde Kovid-19'un yayılmasının engellenmesi ve toplum sağlığının korunması amacıyla karantina kararı alındığı bildirildi.
Daha önce Soğuksu ve Tepe mahallelerindeki bazı evlerin karantinaya alındığı köy, İl Hıfzıssıhha Kurulu kararıyla bugünden itibaren 14 gün karantinaya alındığı kaydedildi.
Kaynak: AA