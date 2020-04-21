Koronavirüs nedeniyle bir köy karantinaya alındı Karabük'te, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında Cumayanı köyü karantina altına alındı.

Karabük'te, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında Cumayanı köyü karantina altına alındı.

Valilikten yapılan açıklamada, merkeze bağlı Cumayanı köyünde Kovid-19'un yayılmasının engellenmesi ve toplum sağlığının korunması amacıyla karantina kararı alındığı bildirildi.

Daha önce Soğuksu ve Tepe mahallelerindeki bazı evlerin karantinaya alındığı köy, İl Hıfzıssıhha Kurulu kararıyla bugünden itibaren 14 gün karantinaya alındığı kaydedildi.

Kaynak: AA