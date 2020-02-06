Koronavirüs nedeniyle bir günde 73 kişi öldü

06.02.2020 08:09 | Son Güncelleme: 06.02.2020 08:09

Çin'de yeni tip koronavirüs (2019-nCoV) salgını nedeniyle can kaybı 564'e, virüs bulaştığı teşhisi koyulan kişi sayısı ise 28 bin 18'e çıktı.



Ulusal Sağlık Komisyonu'ndan yapılan açıklamaya göre, ülke genelinde hızla artan 2019-nCoV salgını nedeniyle ölenlerin sayısı biri Hong Kong'da 563'ü Çin ana karasında olmak üzere 564'e yükseldi. Euronews.com'da Görüntüle