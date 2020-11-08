Koronavirüs nedeniyle bir araya gelemeyen aşıklar Türkiye'de buluştu

İRAN'da nisan ayında tanışıp, birbirlerine aşık olan bu ülke vatandaşı Ayda Ei (26) ile Hollandalı Niek Hazelhorst (25), eylül ayında Hollanda'da buluşma planları koronavirüs nedeniyle gerçekleşmeyince Türkiye'de buluştu.

İRAN'da nisan ayında tanışıp, birbirlerine aşık olan bu ülke vatandaşı Ayda Ei (26) ile Hollandalı Niek Hazelhorst (25), eylül ayında Hollanda'da buluşma planları koronavirüs nedeniyle gerçekleşmeyince Türkiye'de buluştu.

Hollandalı elektrik teknikeri Niek Hazelhorst, bu yılın şubat ayında Hollanda'dan aracıyla yola çıkarak Türkiye üzerinden İran'a geçti. İran'da koronavirüs salgını nedeniyle sınırlar kapanınca Yezd şehrinde uzun süre kaldı. Niek Hazelhorst burada elektrik mühendisi İranlı Ayda Ei ile tanıştı. Birbirine aşık olan iki genç, bu yılın eylül ayında Hollanda'da buluşmaya karar verdi. Ancak koronavirüs salgını nedeniyle Ayda Ei, Hollanda'dan vize alamadı, Niek Hazelhorst da İran'a gidemedi. Bunu üzerine iki aşık her ikisi için de seyahat kısıtlaması bulunmayan Türkiye'de buluşmaya karar verdi.

Ayda Ei, uçakla İran'dan 25 Ekim günü İstanbul'a geldi. Aynı gün Hazelhorst da Almanya'nın Dusseldorf şehrinden uçakla İstanbul'a geldi. İstanbul'da buluşan iki aşık, uçakla Antalya'ya oradan da kiraladıkları araçla Demre ilçesine geçti. Akdeniz ve Ege sahillerini gezerek tekrar İstanbul'a dönecek çift, 15 Kasım'da İstanbul'dan birbirine veda edecek.

'KORONAVİRÜS BİZİ TÜRKİYE'DE BULUŞTURDU'

Niek Hazelhorst, "Ayda ile birbirimizi sevdik. Şu anda arkadaşlığımız ilerliyor. İleri de evlenmeyi düşünüyoruz. Koronavirüs bizi Türkiye'de buluşturdu. Ayda da daha önce bir yıl İstanbul'da çalışmış. Türkiye'yi ve Türkleri iyi tanıyor. Ben de bu yılın şubat ayında arabamla yaptığım turda boydan boya Türkiye'yi gezerek İran'a gitmiştim. Dönüşte de yine Türkiye'den geçmiştim. Bu gezide Ayda'yı tanımıştım. Şimdi Türkiye'de, ikimizin de tanıdığı bir ülkede üç hafta tatil yapıyoruz. Türkiye çok farklı bir ülke. İnsan kendini güvende ve evinde hissediyor. Türk mutfağını ikimiz de çok seviyoruz. Hava çok harika. Kasım ayında bile denize giriyoruz. Koronavirüs salgını böyle giderse yine Türkiye'de buluşacağız" dedi.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Ahmet ACAR