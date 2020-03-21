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Galatasaray, Sigorta, Spor

Koronavirüs nedeniyle basketbolda liglerin ertelenmesi

Galatasaray Doğa Sigorta Başantrenörü Ertuğrul Erdoğan, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını nedeniyle liglere ara verilmesinin doğru bir karar olduğunu söyledi.

21.03.2020 10:44 | Son Güncelleme: 21.03.2020 10:44
Koronavirüs nedeniyle basketbolda liglerin ertelenmesi

Galatasaray Doğa Sigorta Başantrenörü Ertuğrul Erdoğan, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını nedeniyle liglere ara verilmesinin doğru bir karar olduğunu söyledi.

Erdoğan, AA muhabirine yaptığı açıklamada, koronavirüsün tüm dünyayı derinden etkilediğini belirterek, en büyük beklentisinin toplum olarak süreci en kısa sürede atlatmak olduğunu kaydetti.

Liglerin ne zaman ve hangi koşullarda başlayacağının belli olmadığını dile getiren Ertuğrul Erdoğan, "Tüm dünyayı etkileyen bir salgın söz konusu. Bundan dolayı liglerin ertelenmesini doğru buluyorum. Bu konuda karar veren Gençlik ve Spor Bakanlığı ve federasyonlarımıza teşekkür ediyorum. Şu anda salgının ne kadar süreceğiyle ilgili net bir bilgi, ne yöne gideceğiyle ilgili ise bir öngörü yok. Şu anda bir belirsizlik söz konusu." diye konuştu.

Vatandaşlara evlerinde kalma çağrısında bulunan sarı-kırmızılı takımın tecrübeli başantrenörü, şöyle devam etti:

"Oyuncular şu anda evlerinde. "Evde kal" diye bir kampanya da başlamış durumda. Sporculara evlerde yapmaları için bir program vereceğiz. Yabancı oyunculardan geri dönmek isteyenler var. Döndükleri takdirde ligler başladığında yeniden ülkeye dönüp dönemeyeceklerini bilmiyoruz. Daha önce karşılaşmadığımız bir durum söz konusu. Şu anda düşündüğümüz tek şey insan sağlığı. Bu süreci evlerde geçirip bir an önce salgını atlatarak normal hayatımıza dönmek, en büyük beklentimiz. Daha sonra sporu konuşabiliriz. En büyük dileğimiz, toplumumuzun hem mental hem de fiziksel olarak bu kötü süreci atlatması."

Ertuğrul Erdoğan, Litvanya'daki gibi liglerin mevcut haliyle tescil edilme ihtimaliyle ilgili ise, "Elbette itiraz edecekler ve hak verecekler olacak. Konu benim açımdan bu değil. Galatasaray takımı olarak ligde bulunduğumuz konum ortada ama bizim için önemli olan spor değil insan sağlığı. Federasyon yetkililerinin birçok senaryo üzerinde çalıştığını biliyorum. Önümüzdeki 4 haftayı öngörebilmek ülkedeki kimsenin yapamayacağı bir şey. Buradaki en temel konu insan sağlığı. Bunun farkına varmamız lazım. Yoksa şampiyonun kim olduğunu bu ortamda tartışıyorsak bence başka bir boyuttayız. Benim bakış açım bu değil." ifadelerini kullandı

Kaynak: AA

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