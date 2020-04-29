Koronavirüs nedeniyle Avcılar'da 10 günde 14 pazardan 5'i açılabildi
HABER SON DAKİKA KORONAVİRÜS MAGAZİN SPOR EKONOMİ TÜMÜ

Koronavirüs nedeniyle Avcılar'da 10 günde 14 pazardan 5'i açılabildi

KORONAVİRÜS ile mücadele sürerken, 'Sosyal mesafe' kuralının korunamadığı göz önüne alınarak Merkez Mahallesi'nden Ambarlı Mahallesi'ne alınan semt pazarı, esnafın "Bizi sürekli olarak taşımak istiyorlar" endişesi ile bu haftada da açılmadı.

Koronavirüs nedeniyle Avcılar'da 10 günde 14 pazardan 5'i açılabildi
29.04.2020 14:21 | Son Güncelleme: 29.04.2020 14:22

KORONAVİRÜS ile mücadele sürerken, 'Sosyal mesafe' kuralının korunamadığı göz önüne alınarak Merkez Mahallesi'nden Ambarlı Mahallesi'ne alınan semt pazarı, esnafın "Bizi sürekli olarak taşımak istiyorlar" endişesi ile bu haftada da açılmadı. İstanbul Pazarcı Odası Başkan Yardımcısı Nafiz Yarar, normalleşmeye geçilinceye kadar başka yerde tezgah açmayacaklarını belirtirken, ilçede pandemi kararları nedeniyle 10 günde 14 semt pazarından sadece 5'inin açıldığını söyledi.

Avcılar İlçe Hıfzıssıhha Kurulu, Koronavirüs ile mücadele sürdürülürken Merkez Mahallesi'ndeki Ahmet Taner Kışlalı Caddesi'nde kurulan Çarşamba Pazarı'nın geçen haftadan itibaren aynı gün Ambarlı Mahallesi'ndeki kapalı semt pazarında açılmasına karar verdi. Pazarcılar, bu karara tepki göstererek, geçen hafta tezgah açmadı. Belediye Başkanı Turan Hançerli, dün yaptığı açıklamada, İlçe Hıfzıssıhha Kurulu'nun  pazarın denetim ve kontrolün mümkün olduğu Ambarlı Mahallesi'ndeki kapalı pazar alanında açılmasına dair karar aldığını belirterek, "Geçen Çarşamba günü pazarcı arkadaşlarımız tezgah açmadı. Ama yarın (bugün) Ambarlı'dakı kapalı pazarda tezgah açacaklarına inanıyorum. Bu pazarcılarımız, hem de alışveriş yapan hemşerilerimiz için iyi olacaktır. Aksi halde mesafe denetimi yapamadığımız, maske sorununu çözemediğimiz pazarların açıldığı sokaklarda oturan insanların da kaygı duymasına yol açıyoruz" dedi.

BU SABAH DA AÇILMADIÇarşamba pazarı bugün de Merkez Mahallesi'nde açılmazken, zabıta ve polis ekipleri gün boyu  beklerken, halkın yönlendirildiği Ambarlı Mahallesi'nde de tezgah açılmadı. Pazarcı Odası Başkan Yardımcısı Nafiz Yarar;  Belediye'nin Merkez Mahallesi'ndeki pazarı iş potansiyeli çok düşük olan Ambarlı Mahallesi'nde açmak istediğini ancak, esnafın buna karşı çıktığını söyledi. Yarar, "Koronavirüs vaka süreci bitinceye kadar Çarşamba pazarı esnafı burada tezgah açmayacak. Zaten yarın Ambarlı'da cumartesi günü kurulması gereken pazar buraya kurulacak. İkinci bir pazarın olma şansı yok. Esnaf da bu pandemi kurulunun verdiği karara uyacak, normalleşme ardından eski yerinde tezgahını açacak. Avcılar'da son pandemi kararları nedeniyle 10 günde 14 semt pazarından 5 tanesi açılabildi.  Bunun sonucunda insanlar marketlere yönlendirildi. Pazar denetimi bize bırakılsa sosyal mesafeyi de koruyup tezgahlarımızı açtıracağız. Bizimle hiçbir uzlaşma yoluna gidilmiyor. Salı günü saat 15.00'te Çarşamba pazarı Merkez Mahallesi yerine Ambarlı'da açılsın diye telefon geliyor"  dedi.

"NEDENİNİ ANLAMIYORUZ"Merkez Mahallesi'nden Ambarlı'ya alışveriş için gelen iki kadından Semra Uğur, "İki haftadır buraya yönlendiriliyoruz, pazarcılar gelmiyor. Neden gelmediklerini de anlamıyoruz" derken, arkadaşı "Geçen hafta da geldik yoktular. Bböyle bir süreçte tedbir amaçlı yapılan bir uygulamaya katılmaları gerekiyordu" dedi. İki kadın tezgah açmayan pazarcıların yanına giderek neden satış yapılmadığını sorunca  "Karar için 'Geçici' diyorlar. Buraya gelirsek bizi sürekli burayı tutmaya çalışacaklar. Buradaki esnaf zaten iş yapamıyor" yanıtını aldı.MARKETLER FİYATLARI YÜKSELTTİPazar alışverişine gelen Sadiye Karaman da, Koronavirüs sürecinde emekli maaşı ile 9 nüfusa bakmak zorunda kaldığını anlatırken, "Pazarı açmayınca marketlere gitmek zorunda kaldık. Onlar da fiyatları yükseltti. Avcılar halkı buraya geliyor, geri dönüyor. Sokağa çıkmayın deniliyor Ramazan da geldi insanları oraya- buraya sürüyorlar. Bizi markete, manava gitmek zorunda  bırakmasınlar" dedi.

Kaynak: DHA

Güncel Manşet

Haberler

Köpeğini döven komşusunu kayda alıp şikayet eden genç kız: 15 gündür inleme seslerini duyuyorum Haberler
Köpeğini döven komşusunu kayda alıp şikayet eden genç kız: 15 gündür inleme seslerini duyuyorum
Kabine toplantısında salgın sonrası normalleşme takvimi ele alındı! İşte kapalı mekanların açılma tarihleri Haberler
Kabine toplantısında salgın sonrası normalleşme takvimi ele alındı! İşte kapalı mekanların açılma tarihleri
Türkiye'nin 'Koronafobi Haritası' çıkarıldı: En fazla korkan bölgeler Ege ve Doğu Anadolu Haberler
Türkiye'nin "Koronafobi Haritası" çıkarıldı: En fazla korkan bölgeler Ege ve Doğu Anadolu
Acun'un sır gibi sakladığı Survivor ödül villasının dünyaca ünlü sahibi, Jennifer Lopez'in eski eşi Marc Antony çıktı Haberler
Acun'un sır gibi sakladığı Survivor ödül villasının dünyaca ünlü sahibi, Jennifer Lopez'in eski eşi Marc Antony...
38 yaşındaki koronavirüs hastası hayatını kaybetti Haberler
38 yaşındaki koronavirüs hastası hayatını kaybetti
Koronavirüse karşı mücadeleyi kazanan 3 ülke, para birimlerinin değerini artırdı Haberler
Koronavirüse karşı mücadeleyi kazanan 3 ülke, para birimlerinin değerini artırdı
Hasta yavrusunu ağzında taşıyarak acil servise götüren kedi, görenlerin yüreğini ısıttı
Hasta yavrusunu ağzında taşıyarak acil servise götüren kedi, görenlerin yüreğini ısıttı
Canlı yayında Erdoğan'la ilgili soruya cevap vermeyen Akşener, kahkaha attı
Canlı yayında Erdoğan'la ilgili soruya cevap vermeyen Akşener, kahkaha attı
Fenerbahçeli Garry Rodrigues'ten 175 aileye gıda yardımı
Fenerbahçeli Garry Rodrigues'ten 175 aileye gıda yardımı
Kaçak tıraşa suçüstü! Üç kişiye toplamda 9 bin lira ceza kesildi
Kaçak tıraşa suçüstü! Üç kişiye toplamda 9 bin lira ceza kesildi
Fenerbahçe Nijmegen'e, Ferdi Kadıoğlu için son ödemesini 11 ay sonra yaptı
Fenerbahçe Nijmegen'e, Ferdi Kadıoğlu için son ödemesini 11 ay sonra yaptı
Bakan Selçuk: Sınıf geçmeyle ilgili birinci dönemde alınan notlar geçerli olacak
Bakan Selçuk: Sınıf geçmeyle ilgili birinci dönemde alınan notlar geçerli olacak
Türkiye'deki koronavirüs salgını sürecinde yapılan ankete katılanların yüzde 63'ü yaz tatili yapmayı planlamıyor
Türkiye'deki koronavirüs salgını sürecinde yapılan ankete katılanların yüzde 63'ü yaz tatili yapmayı planlamıyor
Bilim Kurulu Üyesi Prof. Dr. Taşova: Şehirler arası ulaşım bayramda da yasak olmalı
Bilim Kurulu Üyesi Prof. Dr. Taşova: Şehirler arası ulaşım bayramda da yasak olmalı
Cumhurbaşkanı Erdoğan, evlat nöbetindeki ailenin yeni doğan çocuğuna 'Hamza' ismini verdi
Cumhurbaşkanı Erdoğan, evlat nöbetindeki ailenin yeni doğan çocuğuna 'Hamza' ismini verdi
Manisa'da husumetli iki aile arasında 'zeytin fidanı' kavgası: 1 ölü 9 yaralı
Manisa'da husumetli iki aile arasında "zeytin fidanı" kavgası: 1 ölü 9 yaralı
WhatsApp'tan koronavirüs nedeniyle yeni özellik: Görüntülü ve sesli grup konuşmalarında kişi sayısı 2 katına çıktı
WhatsApp'tan koronavirüs nedeniyle yeni özellik: Görüntülü ve sesli grup konuşmalarında kişi sayısı 2 katına...
Domagoj Vida'dan Luka Modric'e 'Come to Beşiktaş' çağrısı
Domagoj Vida'dan Luka Modric'e "Come to Beşiktaş" çağrısı
Galatasaray, 8 futbolcuyu gönderip, 130 milyon TL maaş karı elde edilecek
Galatasaray, 8 futbolcuyu gönderip, 130 milyon TL maaş karı elde edilecek
Akşener, İmamoğlu için yapılan eleştirilere yanıt verdi: Şeytan kovalamaktan namaza vakit bulamıyor
Akşener, İmamoğlu için yapılan eleştirilere yanıt verdi: Şeytan kovalamaktan namaza vakit bulamıyor
Türkiye'nin tıbbi malzeme yardımı ABD'ye ulaştı! İşte kalem kalem gönderilen malzemeler
Türkiye'nin tıbbi malzeme yardımı ABD'ye ulaştı! İşte kalem kalem gönderilen malzemeler
65 yaş üzerine cumartesi ve pazar günleri 2'şer saatlik sokağa çıkma imkanı gündemde
65 yaş üzerine cumartesi ve pazar günleri 2'şer saatlik sokağa çıkma imkanı gündemde
Mesut Özil ve Amine Gülşe'den Acun Ilıcalı aracılığıyla Survivor Aycan'a destek mesajı
Mesut Özil ve Amine Gülşe'den Acun Ilıcalı aracılığıyla Survivor Aycan'a destek mesajı
Fatih Terim, Ümit Davala ve Hasan Şaş ile yeni sezonda yola devam etmeyecek
Fatih Terim, Ümit Davala ve Hasan Şaş ile yeni sezonda yola devam etmeyecek
Koronavirüs tedbirleri çay üreticisini de vurdu! Ayda 7.500 TL kazanacak işçi bulamıyorlar
Koronavirüs tedbirleri çay üreticisini de vurdu! Ayda 7.500 TL kazanacak işçi bulamıyorlar
Makina ve Kimya Endüstrisi Kurumu hurda satışı yapacak
Makina ve Kimya Endüstrisi Kurumu hurda satışı yapacak
İhtiyaç sahibi ülkelere yardım yapılmazsa, dünyadaki korona vaka sayısı 1 milyarı bulabilir
İhtiyaç sahibi ülkelere yardım yapılmazsa, dünyadaki korona vaka sayısı 1 milyarı bulabilir
Son Dakika: Mayıs ayı işsizlik maaşları ödenmeye başladı
Son Dakika: Mayıs ayı işsizlik maaşları ödenmeye başladı
THY, tüm iç ve dış hat seferlerini 28 Mayıs'a kadar durdurdu
THY, tüm iç ve dış hat seferlerini 28 Mayıs'a kadar durdurdu
Boca Juniors'ın ikinci başkanı Riquelme, Fenando Muslera'yı istiyor
Boca Juniors'ın ikinci başkanı Riquelme, Fenando Muslera'yı istiyor
Haber Hakkımızda Reklam Webmaster İşbirliği Künye İletişim RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya
Gündem Donald Trump Devlet Bahçeli Abdulhamit Gül Kemal Kılıçdaroğlu Recep Tayyip Erdoğan
Magazin Hande Yener Ajda Pekkan Hatice Çarpar Serenay Sarıkaya
Spor Podolski Arda Turan Fatih Terim Sergen Yalçın Mauricio Isla
Daha Fazla Türk Mayıs Afrin Adana
Şu an buradasınız: Koronavirüs nedeniyle Avcılar'da 10 günde 14 pazardan 5'i açılabildi - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 29.4.2020 15:10:00. #1.15#
title