Koronavirüs nedeniyle 29 bin kişinin öldüğü İspanya'da maske zorunluluğu protesto edildi
HABER SON DAKİKA KORONAVİRÜS MAGAZİN SPOR EKONOMİ TÜMÜ
BBC

Koronavirüs nedeniyle 29 bin kişinin öldüğü İspanya'da maske zorunluluğu protesto edildi

İspanya'nın başkenti Madrid'de toplanan yüzlerce kişi ellerinde "Virüs diye bir şey yok", "Maskeler öldürür", "Korkmuyoruz" yazılı pankartlar taşıdı.

Koronavirüs nedeniyle 29 bin kişinin öldüğü İspanya'da maske zorunluluğu protesto edildi
17.08.2020 01:02 | Son Güncelleme: 17.08.2020 01:15

İspanya'nın başkenti Madrid'de yüzlerce kişi maske takma zorunluluğunu ve hükümetin koronavirüsle mücadele için getirdiği diğer önlemleri protesto etti.

Sosyal medyadan yapılan çağrılara karşılık veren protestocular Pazar günü ellerinde dev bir İspanya bayrağıyla şehir merkezindeki Plaza Colon'da toplandı.

Gösteriler üzerlerinde "Virüs yok", "Maskeler öldürür", "Korkmuyoruz" yazılı pankartlar taşıdı.

Protestocular arasında komplo teorilerini destekleyenler ve aşı karşıtları da vardı.

AFP'ye konuşan 58 yaşındaki Zaragozalı Pilar Martin protesto gösterisi için Madrid'e geldiğini, dünya genelinde hükümetlerin, insanların özgürlüklerini kısıtlamak için vaka sayılarını abarttığını söyledi.

Martin, "Bizi maske takmaya zorluyorlar, evlerimizde kalmamızı, evlere hapsolmamızı istiyorlar. Bizi salgın konuşmalarıyla kandırdıkları çok açık. Bu bir yalan" dedi.

Ülkede vaka sayıları artıyor

Gösteriye katılanlardan bazıları 'Plandemic' adlı, içeriğinde doğrulanmamış bilgiler bulunan bir belgesele atıf yaptı. Belgesel, maske takmanın zararlı olduğu ve aşıların milyonlarca kişiyi öldürdüğü gibi temelsiz iddialar ortaya attığı gerekçesiyle YouTube ve Facebook dahil birçok sosyal medya platformundan kaldırılmıştı.

İspanya genelinde yasa gereği kamuya açık alanlarda maske takma zorunluluğu olsa da gösteriye katılanların hiçbiri maske takmadı.

Ülkede üç ay süren sokağa çıkma kısıtlamalarının kaldırıldığı 21 Haziran'dan bu yana Covid-19 vaka sayısında artış yaşanıyor.

İspanya'da maske zorunluluğu önce Mayıs ayı başında toplu taşım araçlarında getirildi daha sonra ülke genelinde kamuya açık başka alanlarda da uygulanması kararı alındı.

Ülkede Covid-19 nedeniyle ölenlerin sayısı 29.000'e yaklaştı.

İspanyol hükümeti, iki gün önce de diskoların kapanması ve iki metre mesafenin korunamadığı kamuya açık alanlarda sigara içme yasağı uygulanması gibi bir dizi tedbir açıklamıştı.

BBC
Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet

Haberler

Cezaevi firarisi, sınırı geçerken donarak öldü Güncel
Cezaevi firarisi, sınırı geçerken donarak öldü
Van Gölü'nün kıyısına yapılan Külliye'de Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın konaklayacağı oda ilk kez görüntülendi Güncel
Van Gölü'nün kıyısına yapılan Külliye'de Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın konaklayacağı oda ilk kez görüntülendi
Ünlü oyuncu Mel Gibson'ın adından esinlenerek ürettiği ballara isim veren girişimci, başını belaya soktu Magazin
Ünlü oyuncu Mel Gibson'ın adından esinlenerek ürettiği ballara isim veren girişimci, başını belaya soktu
İmamoğlu'na Biden'ın skandal Erdoğan sözleri soruldu, tepkisi çok sert oldu Güncel
İmamoğlu'na Biden'ın skandal Erdoğan sözleri soruldu, tepkisi çok sert oldu
Davet edildiği düğüne yetişemeyen belediye başkanı, yolda konvoyun önünü kesip takısını taktı Politika
Davet edildiği düğüne yetişemeyen belediye başkanı, yolda konvoyun önünü kesip takısını taktı
Güzel oyuncu Tuvana Türkay, sosyal medyada karın kaslarını sergiledi Magazin
Güzel oyuncu Tuvana Türkay, sosyal medyada karın kaslarını sergiledi
Dışişleri'nden Ermenistan'a sert tepki: Sinsi ittifakın farkındayız
Dışişleri'nden Ermenistan'a sert tepki: Sinsi ittifakın farkındayız
Türk bilim insanları, koronavirüsün vücuda korkunç bir etkisini daha ortaya çıkardı
Türk bilim insanları, koronavirüsün vücuda korkunç bir etkisini daha ortaya çıkardı
Irak'ta güvenlik güçleri ile protestocular arasında çatışma çıktı
Irak'ta güvenlik güçleri ile protestocular arasında çatışma çıktı
Bulgaristan'da koronadan öldü denilen Türk doktor, Türkiye'de tedavideymiş
Bulgaristan'da koronadan öldü denilen Türk doktor, Türkiye'de tedavideymiş
60 yaşındaki adam, oturduğu bankta ölü bulundu
60 yaşındaki adam, oturduğu bankta ölü bulundu
Komşusundan, 2 çocuk annesi evli kadına ahlaksız teklif! Ölüm korkusuyla yaşıyorlar
Komşusundan, 2 çocuk annesi evli kadına ahlaksız teklif! Ölüm korkusuyla yaşıyorlar
İki çocuk babası adam, bir kadın tarafından tüfekle vurularak öldürüldü
İki çocuk babası adam, bir kadın tarafından tüfekle vurularak öldürüldü
Arsenal, Mesut Özil'i Galatasaray'a önerdi! Mali şartlar araştırılacak
Arsenal, Mesut Özil'i Galatasaray'a önerdi! Mali şartlar araştırılacak
Güney Kıbrıs, Türkiye'nin Kapalı Maraş hamlesinin ciddiyetini anladı: Türkler blöf yapmıyor
Güney Kıbrıs, Türkiye'nin Kapalı Maraş hamlesinin ciddiyetini anladı: Türkler blöf yapmıyor
Bakan Selçuk'tan 'Okulların açılması yine ertelenir mi?' sorusuna yanıt: Maskenizi takın, mesafenizi koruyun ki okulları açabilelim
Bakan Selçuk'tan "Okulların açılması yine ertelenir mi?" sorusuna yanıt: Maskenizi takın, mesafenizi koruyun ki okulları açabilelim
Cumhurbaşkanı Erdoğan: Hedefimiz 2022 ylı sonunda Ayder'i turizme açmak
Cumhurbaşkanı Erdoğan: Hedefimiz 2022 ylı sonunda Ayder'i turizme açmak
Asansördeki maske diyaloğu Bakan'ı isyan ettirdi: Kendileri bugün, yarın hastanede olacak
Asansördeki maske diyaloğu Bakan'ı isyan ettirdi: Kendileri bugün, yarın hastanede olacak
Yunanistan Başbakanı Miçotakis tahrik etmeye devam ediyor! Bomba yüklü F-16 önünde poz verdi
Yunanistan Başbakanı Miçotakis tahrik etmeye devam ediyor! Bomba yüklü F-16 önünde poz verdi
Türkiye'nin hiç unutamadığı 45 saniye! 21. yılında 17 Ağustos depremi ve sonrasında yaşananlar
Türkiye'nin hiç unutamadığı 45 saniye! 21. yılında 17 Ağustos depremi ve sonrasında yaşananlar
Cinsel istismara uğrayıp yastıkla boğularak öldürülen kadının katili 18 yıl sonra yakalandı
Cinsel istismara uğrayıp yastıkla boğularak öldürülen kadının katili 18 yıl sonra yakalandı
Arızalanan aracını yol kenarına itmek isteyen sürücüye tır çarptı
Arızalanan aracını yol kenarına itmek isteyen sürücüye tır çarptı
Trabzonspor Teknik Direktörü Newton'dan Sörloth ile ilgili transfer açıklaması: Teklifi reddetmek çılgınlık olur
Trabzonspor Teknik Direktörü Newton'dan Sörloth ile ilgili transfer açıklaması: Teklifi reddetmek çılgınlık olur
Hortumla bağladığı köpeğe tecavüz eden yaşlı adam serbest kaldı
Hortumla bağladığı köpeğe tecavüz eden yaşlı adam serbest kaldı
Ablası gözlerinin önünde boğulan genç kızın sözleri yürekleri dağladı
Ablası gözlerinin önünde boğulan genç kızın sözleri yürekleri dağladı
Site kurallarına uymak istemedi, aracıyla koca kapıyı yerinden söktü
Site kurallarına uymak istemedi, aracıyla koca kapıyı yerinden söktü
Akrabalar arasında çıkan arazi kavgası kanlı bitti: 2 ölü, 4 yaralı
Akrabalar arasında çıkan arazi kavgası kanlı bitti: 2 ölü, 4 yaralı
Husumetlisi tarafından vurulan şahıs, yerde yatarken yakınlarına telefon açtı
Husumetlisi tarafından vurulan şahıs, yerde yatarken yakınlarına telefon açtı
Beşiktaş'ın anlaştığı Kayserispor'lu Mensah, İstanbul'a geldi
Beşiktaş'ın anlaştığı Kayserispor'lu Mensah, İstanbul'a geldi
12 yaşındaki çocuk annesinin yardımıyla kumarhaneye girdi, 17 dakika boyunca kumar oynadı
12 yaşındaki çocuk annesinin yardımıyla kumarhaneye girdi, 17 dakika boyunca kumar oynadı
Haber Hakkımızda Reklam Webmaster İşbirliği Künye İletişim RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya
Gündem Mustafa Şentop Devlet Bahçeli Aylin Nazlıaka Aleksandr Lukaşenko Recep Tayyip Erdoğan
Magazin Hadise Hümeyra Nihat Doğan Berrak Tüzünataç
Spor Ali Koç Fatih Terim Nihat Özdemir Oğulcan Çağlayan Mert Hakan Yandaş
Daha Fazla Kaza Bakan Çocuk Joe Biden
Şu an buradasınız: Koronavirüs nedeniyle 29 bin kişinin öldüğü İspanya'da maske zorunluluğu protesto edildi - Madrid
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 17.8.2020 01:15:25. #1.14#
title