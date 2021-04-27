Koronavirüs nedeniyle 28 yaşında hayatını kaybeden 7 aylık hamile öğretmenin bebeği kurtarıldı

Çankırı'da yaşayan ve 7 aylık hamile olan Tuğba Bekel, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedavisi gördüğü hastanede yaşamını yitirirken, bebeği sezaryen ile alınarak kuvöze konuldu.