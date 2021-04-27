Koronavirüs nedeniyle 28 yaşında hayatını kaybeden 7 aylık hamile öğretmenin bebeği kurtarıldı
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

Koronavirüs nedeniyle 28 yaşında hayatını kaybeden 7 aylık hamile öğretmenin bebeği kurtarıldı

Koronavirüs nedeniyle 28 yaşında hayatını kaybeden 7 aylık hamile öğretmenin bebeği kurtarıldı
Anadolu Ajansı / Muhammed Kaygın - Haberler | Güncel

Çankırı'da yaşayan ve 7 aylık hamile olan Tuğba Bekel, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedavisi gördüğü hastanede yaşamını yitirirken, bebeği sezaryen ile alınarak kuvöze konuldu.

Çankırı'da yaşayan ve 7 aylık hamile olan Tuğba Bekel, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedavisi gördüğü hastanede yaşamını yitirirken, bebeği sezaryen ile alınarak kuvöze konuldu.

Çankırı'da özel bir okulda Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi öğretmenliği yapan 28 yaşındaki Tuğba Bekel, bir süre önce koronavirüse yakalandı.

Tedavi altına alınan 7 aylık hamile öğretmen, durumunun ağırlaşması sonucu Ankara'ya sevk edildi.

Genç öğretmenin durumunun daha da kötüye gitmesi üzerine bebeği sezaryenle alınarak kuvöze konuldu.

Koronavirüs nedeniyle hayatına kaybeden Tuğba Bekel, Çankırı'da toprağa verildi.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Muhammed Kaygın

Tam kapanmayı değerlendiren Bilim Kurulu üyesi: 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı'na kadar rahatlamış oluruz
Tam kapanmayı değerlendiren Bilim Kurulu üyesi: 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı'na kadar rahatlamış oluruz
Sosyal medya ikiye bölündü! Tam kapanma sonrası Mehmet Ceyhan'a destek de var hakaret de
Sosyal medya ikiye bölündü! Tam kapanma sonrası Mehmet Ceyhan'a destek de var hakaret de
Tam kapanma döneminde sokağa çıkma kısıtlamasından muaf olacak yerlerin ve kişilerin listesi açıklandı
Tam kapanma döneminde sokağa çıkma kısıtlamasından muaf olacak yerlerin ve kişilerin listesi açıklandı
Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Joe Biden Fuat Oktay Mehmet Muş Mustafa Şentop Recep Tayyip Erdoğan
Magazin Hadise Acun Ilıcalı Yıldız Tilbe Burcu Biricik
Spor Diego Yılmaz Vural Ünal Karaman Rıza Çalımbay Hamza Hamzaoğlu
Tüm Haberler Kripto Paralar Rüya Tabirleri Medya Thodex
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube
Şu an buradasınız: Koronavirüs nedeniyle 28 yaşında hayatını kaybeden 7 aylık hamile öğretmenin bebeği kurtarıldı - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 27.4.2021 14:06:58. #1.16#

title